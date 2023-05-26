功夫茶：照顧者身心俱疲　缺支援求助無方

過去本港曾接二連三發生倫常慘劇，主因係香港有唔少「老老照顧」、「殘殘照顧」；前者白頭人照顧白頭人，後者自己有傷殘仍要照顧傷殘者，上周日功夫茶先指出一單發生喺荔枝角美孚新邨單位內嘅倫常慘劇，死者為一對父女，父86歲，女59歲。據悉兩人生前俱有長期病患，女兒據悉因糖尿病而截肢需以輪椅代步。試想想一個本身已行動不便，仍要照顧一個86歲有病老父，如果冇人幫，又望不到完結嘅一天，身心俱疲下，患上焦慮及抑鬱，做出傻事並不難理解！

呢嗱！全港現時至少有45萬名照顧者，惟政府嘅照顧者政策一直被指不足，備受各方詬病。有政黨早前進行問卷調查，發現超過一半嘅受訪者認為個人休息時間唔夠，近四成照顧者每日投放10小時或以上照顧被照顧者。調查亦顯示，有61.6%被照顧者年齡65歲或以上，當中75歲或以上佔咗41.9%。這當中，有身體機能欠佳、長期病患者、肢體傷殘者或行動不便、認知障礙等。

香港人口老化嚴重，從以上被照顧者嘅年齡分布可知；要是照顧者本身年紀亦有番咁上下，每日普遍休息不足，而政府支援缺乏，想抖吓氣都難，個人情緒無法釋放；更何況逾七成受訪者收入主要來源係個人薪金及家人援助。嗱！有照顧者表示，其父患有小腦萎縮行動不便，佢自己也因遺傳亦有此病，惟稱因政策所限，只能領取2,150元嘅傷殘津貼卻未能領取照顧者津貼。佢認為，自己作為傷殘人士和照顧者嘅身份不同，希望政府可以「尊重」和「欣賞」照顧者。亦有照顧者希望政府可以「搞好啲福利」，放寬傷殘和照顧者津貼。

唉，多麼卑微嘅要求，思之令人悵然！政府寧願年花逾10億個大洋養假難民呢個社會毒瘤，對於真正需要幫助者卻錙銖必較，甚至連長者兩蚊乘車優惠都斤斤計較，令市民心寒！有立法會議員狠批政府支援極不足夠，給予照顧者嘅支援極落後，直言如同「蠻荒時代」，認為當局單靠經濟支援，欠大方向嘅政策，零散嘅服務如同「撒鹽同胡椒粉落大海，撒完無咩用」。香港不斷上演有關倫理悲劇，講到尾，就係支援照顧者和被照顧者唔到位！其實，有團體根據政府數字，估算本港現時約有130萬名照顧者，隨着人口老化，本港男女又特別長壽，照顧者人數將有加無減。

有議員建議政府設立18區照顧者支援中心，考慮設立專業照顧者制度、向照顧者提供經濟支援。有社團認為當局短期應制訂識別高危照顧者機制，長遠應訂立大方向政策。咪再好大喜功，踏實些好好規劃，先唔會失失慌，害街坊！