正論：捐血也現假訊息　有理必須要說清

繼捐贈器官登記驚爆退出潮後，最近連捐血人數都不斷下跌。立法會議員指出，網上充斥有關捐血的虛假訊息，無非又是挑動中港矛盾，抹黑內地，要求港府澄清及徹查。同類事件層出不窮，除了證明反中亂港勢力死而不僵，亦跟港府沒有主動釋疑脫不了關係。

有議員指出，近日網上出現捐血的虛假訊息，聲稱市民捐血會間接協助私家醫院將血液供應內地以牟取暴利，直指相關訊息完全錯誤，以病人的利益作籌碼，製造矛盾和煽動仇恨，擔心市民受影響而不再捐血，促請政府澄清，並研究打擊網上虛假資訊的措施。事實上，網上虛假訊息氾濫成災並非始自今日，尤以黑暴期間最為猖獗，甚麼太子站打死人、新屋嶺性侵等等，語不驚人死不休，無非就是要挑起官民對立情緒，增加反中亂港的聲勢。當時的林鄭月娥政府消極應對，沒有即時強力澄清和反擊，致令謠言一發不可收拾。

這股風潮不幸地延續到今日，早前特首才嚴詞指斥，沒有登記而取消以及重複取消器官捐贈的數字不尋常地增加，形容為「可疑」和「恥辱」，已要求執法部門調查是否存在違法情況。誠然，若存在違法必須打擊，但本報當時已經指出，單一地訴諸執法部門，未必能有效針對問題，甚至可能適得其反。更不必說，不論是公營還是私營醫院，目的都是救人，本地人、內地人、外國人都是一樣，所謂藉捐血牟利，簡直是胡扯。問題是，港府有解釋清楚嗎？

很明顯，問題的根子是港府鮮有向公眾解說清楚，尤其與內地建立互助器官移植機制，到底如何配對、如何進行，市民一知半解。恐懼源於未知，政府動輒以鐵腕手段打擊，只會令部分市民的恐懼和疑慮進一步加深，有心人再乘機煽風點火，只會清者難自清，無助解決問題。

現在連捐血這麼恒常而有意義的活動也遭抹黑，正是港府解說不力的證明。目前香港並未有假新聞法，但「起底」已經刑事化，網上造謠則受刑事恐嚇、煽動意圖等刑事條例所規管，法例已很充足，惟港府往往有理說不清，顯然未能跟上互聯網時代步伐，反應慢半拍。當然，香港紅十字會也有責任加強宣傳，不是待至血庫告急才透過傳媒「叫救命」；教育局更應透過學校，從小向學生灌輸捐血以至捐贈器官救人的意識。

所謂救人一命勝造七級浮屠。不論是登記器官捐贈，還是定期捐血救人，都是非常有意義的事，市民不應輕易受到網上不實資訊蒙蔽。更須指出的是，香港和內地都是一家人，內地可以無私地對香港伸出援手，捐贈心臟挽救垂危女嬰，為何有些香港人的思想如此狹隘，一聽到內地兩字便視之為洪水猛獸？自己見死不救也就罷了，還要造謠讓其他人一樣殘忍？

目前本港約有2,500名病人等候器官移植，許多人至死也等不到合適器官，少一個人登記，甚至少一個人捐血，病人的希望便更加渺茫。港府必須加大力度澄清及解說，不要讓中港矛盾惡化下去。