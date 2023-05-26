台灣總統選舉國民黨候選人侯友宜宣布拒絕與大陸和平統一或推行一國兩制。若大陸武力統一，他主張用武力抗拒，要使大陸無法承擔戰爭的代價。這成為國民黨的政治宣言，從維持現狀的立場再轉變過來。

本來維持現狀，並不引致兩岸急於統一，在兩岸默許之下，和平統一成為長期目標，眼前還可有各種合作來改善現狀，促成和平統一，這也應是大陸的初心。

問題是美國要改變台海兩岸分治的局面。民進黨上台積極推行台獨化、去中國化。美國資助民進黨及其他台獨組織在台灣經濟奪權，在社會用文宣、教育扭曲台灣的歷史，以及社會各社群的關係，使省籍外籍的對立矛盾進為全面的台省籍化，製造台灣民族的假象。這是從政治、社會、文化方面斷絕與內地的血肉關連。

同時，美國在2014年烏克蘭危機後，增強在台灣的軍事滲透，近月更直接派遣教官倣效2014年後烏克蘭的例子，培訓與建立為台獨效命的特種部隊，加強意識形態的灌輸，在外則拉攏日本等國聲援台獨。整個發展形勢是企圖在台海製造出另一個烏克蘭危機，以台灣人民的性命財產與前途，借台獨的名義，替美國打擊中國復興作為犧牲代價。民進黨是台獨，連國民黨也在美國的威逼利誘之下向台獨投靠。台灣的政局在美國的操縱把持下，正走上台獨的不歸路，大有機會變成烏克蘭陰謀的中國版本。

在這樣形勢下，怎可維持現狀，讓台獨趨勢加強控制台灣呢？武統是最後手段，即使會引來美國的侵略與攻擊，中共是義無反顧，中國人民也別無選擇。但武統之前，還可採政經手段盡量扼殺台獨聲勢，方法是一堵一疏。

「堵」是取消所有惠台政策，對台實行經濟制裁，抑制兩岸貿易，但保留農業貿易。對台獨企業個人實施公開名單制裁，包括關連企業。這是以懲罰台獨控制的台灣政府與經濟，使台灣人民看到台獨禍害，從根本上動搖台獨的經濟支持。

「疏」是開放台灣人才、資金、企業到大陸發展，前提是不能與受制裁者有關連。開放的地方包括港澳，惠台政策轉移全部在大陸及港澳屬地化。

堵疏之外，對美是主動反制，積極備戰，擴建軍備與南海基地，不惜一戰。若美國還是執意要強推台獨，武統是必然，這也許是打碎歐美霸權主義的第一槍。