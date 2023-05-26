由1960年至今，美國政府共有78次提高債務上限，民眾早已習以為常，大家壓根兒就沒想過，債務上限一旦不獲提高，將會出現甚麼後果。

美國國家經濟局曾做過詳細推斷，一旦出現債務違約，國家全年經濟將要倒退10%，衰退期更會延至2025年，全美家庭的財富須蒸發12萬億美元，那是徹頭徹尾的經濟災難。正因為後果太嚴重，美國人承受不來，故債務上限只能一次又一次提高，直至爆煲為止。

美債何時爆煲，只有上帝才知道，但未雨就當綢繆，中國政府見機最早，幾年前已減持美債，期間雖偶有增購，終究還是沽出者多，吸納者少，逐步由一萬多億美元，減少至8,000多億美元，持有美債最多的國家，以往中國排第一，如今已將這個席位讓給日本。

國家關係與人際關係相似，朋友之間會互相告貸，國與國也可以有通財之義。有時候也未必是哪一方討了便宜，甲借款予乙，乙收取利息，雙方明碼實價，各取所需，只要款項到期時，欠債人能夠本利歸還，這便是正常的互惠交易。

不過，社會上賴債的人很多，世界上賴債的國家也不少。部分落後國家並非存心撒野，只是因為太窮，實在還不起債，只能請求債權人撇帳，或者替該國重整債務。

美國卻是個碩大無朋的吸債怪獸，債務堆積至今，幾乎已無法重整，只能夠繼續告貸。向外告貸無門，便自己印鈔，再借給自己，印出白花花的銀紙左手交右手，表面上是長用長有。然而印鈔太多，勢必造成惡性通脹，這是經濟學的ABC。如今全球物價猛漲，民眾叫苦連天，究其原因，一半都是緣於美國印鈔太多所致。