烏克蘭總統澤連斯基日前表示，烏國若獲國際提供F16戰機抗俄，將會是一個信號，表明俄羅斯的侵略將會敗北，俄國也會變得更脆弱且進一步受到孤立。戲子總統堪稱當世最好戰人物，時刻想着要做戰爭英雄，偏偏美西方又因齷齪的政治立場，送上戰爭玩具，令這場仗迄今還未能收科，更將累及全人類。

烏克蘭空軍發言人伊納特形容烏方一旦部署F16便將贏得戰爭，因為戰機可在超出防空導彈射程的地區提供掩護，並能掛載先進武器，可鎖定俄軍的指揮所、部隊集結地及後勤供應鏈，令烏軍地面部隊迅速收復失地。華盛頓之前一直不在F16上對烏開綠燈，可見深知F16的威力，同時亦深明戰機一旦交出去，是否可以嚴格管控澤連斯基卻是很成疑問。拜登保證烏國不會使用F16攻擊俄方領土，他連戲子總統在電話中罵他也管不着了，又何德何能管束一個殺紅了眼的好戰分子。再說，戰機不用作攻擊敵人，難道用來接送家傭穿州過省買菜？

在早前美國國防機密文件外洩風波中，世人已經見識了烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫原定計劃今年2月24日，即俄烏戰爭爆發一周年當天，向俄羅斯首都莫斯科發動襲擊，但最終被美國阻止。試問當更先進的武器到手後，戲子總統想要攻打的又豈止於2014年被俄羅斯吞併了的克里米亞半島，以及去年透過「入俄公投」落入俄方版圖的頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州、扎波羅熱州？以戲子總統及其黨羽時時刻刻都想給俄羅斯還以顏色，要給莫斯科又或其他俄國土地一些轟炸以作回敬，也絕非甚麼難以想像的事。

俄方最理想的是在早段已成功擊落F16，一挫戲子總統銳氣，否則對方步步進逼，核武上場將不是夢。