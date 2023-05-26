有人說：「現在是全民拍攝的年代」。不論是平民百姓、抑或高官達人，甚至身在前線的士兵，但凡有一絲絲機會，他們都義無反顧，舉起手機拍攝。有的人為牟利，有的人求成名，也有一些其他目的，無一例外的，是他們都把互聯網當作圓夢工具。

說到拍片，就不得不提目前內地影片平台百花齊放的盛況。內地的人口基數大，成為網紅根本不需要全國聞名，哪怕只有0.1%人認識，已經算是稱霸一方的大網紅了。另一方面，內地粉絲熱情且不遺餘力的打賞，加上直播帶貨所帶來的盈利，一夜暴富不是夢，亦吸引了更多人入行。

雖說是百花齊放，但當中夾雜濫竽充數的網紅；他們的影片欠缺原創性，一味依靠抄襲橋段，結果長期半紅不黑。不過，這也難怪的。比起費盡心思創作，最終卻有心栽花花不開，「一家紅，萬家抄」來維持影片數量，顯然更加功利。何況縱使坊間再多論文分析，至今仍未有人完全掌握流量密碼，影片爆紅更多的是無心插柳，例如該段洗腦的「挖呀挖呀挖」，事前誰又能預料到竟然挖到金礦呢？

在內地的主播世界，橋段抄襲並不可恥。真正可恥的是為了突圍，不擇手段甚至譁眾取寵，故意引發爭端，結果連自己都惹禍上身。近期最為著名的例子，莫過於福建廈門直播斬人事件，兩名網紅在學院內直播期間，被人持刀襲擊，其中一人更當場被斬斷手。警方事後指，受害人與行兇者曾在網上平台口角，懷疑因此引發殺機。

直播期間被砍固然轟動，但最可悲是觀眾當時的反應及留言。若有細心留意，不難發現很多觀眾不只抱住純粹看熱鬧的心態，甚至不問原由就留言稱「砍死他」，凸顯了人性醜陋一面。