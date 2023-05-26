分清真正朋友和敵人固然重要，但有時形勢比人強，便走在一起成為難以捨離的朋友。俄羅斯總理米舒斯京周二至周三先後訪問上海和北京，展開上任後首次對華訪問。國家主席習近平周三喺北京人民大會堂接見佢。

中俄關係進一步鞏固必矣。G7峰會後，俄羅斯進一步受到制裁，正如分析指，俄羅斯面對50多個西方國家打壓，俄羅斯靠一己之力想突破孤立圈根本冇可能。今年3月，習近平訪俄時，與普京簽署2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃，提出8個重點合作方向。當時有分析指尚未有具體方向，是以米舒斯京今次來訪目的，未嘗不是有意落實深化彼此經貿互動。米舒斯京表示俄羅斯與中國嘅關係處於「前所未有的高水平」，兩國相互尊重彼此嘅利益，共同應對由國際動盪加劇和來自西方集體制裁壓力帶來嘅新挑戰，「正如我們的中國朋友所說——『人心齊，泰山移』。」果然有做功課！

此外，米舒斯京又轉達普京對習近平嘅親切問候和良好祝願，並表示俄方願同中方一道，推動世界多極化進程，加強人文交流，使俄中友好世代相傳。於深化雙邊合作嘅新領域，米舒斯京提到飛機製造、造船和太空研究等，確保兩國嘅技術主權。又提到俄中之間70%嘅跨境結算已經使用盧布和人民幣。兩國齊心，便不怕美國嘅制裁。中國總理亦表示，中俄合作呈良好發展態勢，今年迄今雙邊貿易已經達到700億美元，按年增逾40%。只要提高通關效能、深挖合作潛力等，雙邊貿易突破千億美元指日可待。對於中俄的友情，米舒斯京深明「人心齊，泰山移」；中國人的交友格言，有一句也很常用：以勢交者，勢傾則敗；以利交者，利窮則散。俄羅斯於備受孤立之際，應珍惜中國友誼之手！