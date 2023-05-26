警方日前在將軍澳景林邨拘捕一名男子，懷疑與區內接連有野鴿被人拔毛、折翼及打斷腳的虐待案件有關。有愛護動物人士指出，整個將軍澳區近半年的虐鴿個案多達數十宗，位置分散，而且手法不一，相信兇徒可能不止一名。事實上，類似虐鴿行為近年在天水圍、青衣等地亦曾出現，但多年來被捕人士寥寥可數，質疑當局執法不力。

野鴿在香港面臨的生存挑戰，還有老鼠膠。政府多年來打擊鼠患不力，令不少地區「鼠輩橫行」，部分市民惟有使用強力老鼠膠自救，放置在天台、冷氣機頂及坑渠口等露天位置，結果往往誤中副車，將鴿子等野鳥黏住致死。政府強調老鼠膠是相當有效的滅鼠工具，不會棄用或禁用，但必須加強向市民宣傳如何正確使用。

不少專家及愛護動物人士認為，市民在非圈養下餵飼野鴿，其實也是另類的虐鴿行為，會導致野鴿過度繁殖、喪失獨立生存能力、吸引牠們遷近民居及變得不怕人類等，多餘的鴿糧更會淪為鼠糧，造成日益嚴重的滋擾、環境衞生和疾病傳播風險。

為了打擊餵飼野豬行為，政府早前修例將禁止餵飼野生動物的範圍，由以往只限於指定區域擴展至整個香港。但由於法例一早將野鴿定性為「馴化類動物」，不當成野生動物，難以有效制止市民餵飼野鴿。筆者當時已批評當局為何不同步修例，堵塞漏洞。

事隔近一年，政府近日再提議修例，將野鴿也納入禁餵範圍。當局又建議引入定額罰款制度，執法人員可向非法餵飼野生動物的人士發出面額5,000元的定額罰款通知書，經公訴程序下的最高罰則亦會大幅提高至罰款10萬元及監禁一年，希望起到足夠阻嚇作用，遏止非法餵飼的行為。

筆者與大部分議員都原則上支持修例，但擔心當局能否有效執法。不少議員亦指出，虐待及餵飼野鴿行為當然應予制止，惟野鴿過度繁殖及所造成的滋擾及衞生問題也須處理。

政府處理野豬為患問題最近初見成效，滋擾及襲擊市民的個案減少，除了因為擴大禁餵範圍及加強宣傳教育外，當局正式將野豬問題定性為生態失衡，改以獵殺取代絕育的做法也屬關鍵。政府透露正研究為野鴿進行絕育，但是否切實可行和符合成本效益，還是只會重複當年嘗試為野豬絕育的失敗經驗呢？政府必須正視。

特區政府針對野生動物的政策措施，一直予人被動式、碎片式及補鑊式的印象，往往等到問題出現並惡化，才開始想辦法解決，方法不外乎立法禁止或宣傳教育，缺乏積極性、預示性和科學性，並非從整個環境生態、物種特性，以及人類的行為和發展需要作通盤考慮。環境局易名為「環境及生態局」已近一年，筆者與不少支持環保、愛護動物的人士，對新增的「生態」二字是有期望的，可惜暫未看到很大的轉變和成果。