功夫茶：善信放生變殺生　愚行祈福淪折福

尋日佛誕，打工仔偷得浮生「一日閒」，之不過，若然趁此佛誕假期，適逢長洲太平清醮正日，於是一早到中環5號碼頭排長龍逼船入去睇飄色會景巡遊，夜晚則看搶包山比賽，酷熱折騰咗一整日，是否覺得「閒」，咁就視乎各人心境咯！

呢！唔少善信亦會趁佛誕放生祈福，北角碼頭係其中一個放生熱點；本報記者尋日大早就去咗視察，發現有唔少善信前來購買海鮮後，即場放落海中，亦有人乘船出海中心放生，真係幾有善心。

北角碼頭內嘅海鮮檔，尋日一早擺放咗多箱海鮮，各類魚、蜆及魷魚等，供善信購買，而碼頭旁邊亦備有一「滑梯」供善信使用；有善信買咗成箱海鮮，隨即透過滑梯將各類海鮮放入海中；亦有人買咗蜆後，以織籮放入海中放生。其中有位陳女士，花咗約兩千個大洋買咗魚、魷魚及蟹等海鮮，佢話如是者放生祈福已做咗4、5年，佢指唔擔心放生嘅海鮮落海後會有乜唔妥，自己只係基於善心，不求功德喎！

呢嗱！所謂「基於善心」，往往因為「放生」不當，反而造成「放死」；亦有人藏身碼頭木樁下，當魚鮮瀡下滑梯即時用撈網打撈放生嘅海鮮！善信使咗一大筆錢，結果啲海鮮有唔少都係畀人撈獲，有可能再變賣，如此「放生」都真係得啖笑！

香港兩棲及爬蟲協會幹事尋日都大早去到北角碼頭向市民派發宣傳單張，冀市民明白不恰當嘅「放生」，可導致生物死亡及痛苦，佢指尊重每個人嘅宗教信仰，之但係從以往嘅放生活動中，曾發現有唔少被放生嘅生物，如魚及龜等，被救起後都有唔少病亡。喂啊！陸龜海放，海魚河放，能不死嗎？仲有，若然一次過放生太多，呢，上水梧桐河曾經因市民將啲田雞、巴西龜等一袋袋往河裏放，結果條河冇幾耐就傳出陣陣臭味，「大放生」淪為「大殺生」，更破壞河道生態，仲唔係人類愚行？

此外，更有善信放生嘅物種愈來愈大，如沙巴龍躉都有人買來放生，不要以為海魚就容易適應海洋環境，實則現時唔少海鮮都係人工飼養，放落海都係唔掂，兩棲及爬蟲協會幹事呼籲市民尊重生命，放生應有法例規管，免啲人亂咁「放生」造成生態環境不可逆轉災難！有玄學風水師就絕不建議刻意搵啲罕有物種放生，如深海龍躉，佢話積功德並非與物種罕有及價錢掛鈎，喺捕捉時亦會令佢哋痛苦，反而會加深罪孽。上天有好生之德，放生理念係好，其實，平時對動物有愛心，善待佢哋，「護生」比「放生」更實際，一樣係功德無量。當然，講到大愛無疆，延續生命，莫過於簽番張器官捐贈卡，救人一命勝造七級浮屠，好過亂咁放生，祈福淪折福吖！