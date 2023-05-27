世界視線：合縱連橫迭起　國際改組重建

由於美國和西方的全球霸權崩析，國際政治經濟正走入類似中國戰國時代的合縱連橫。

美國衰弱，比不上戰國時的秦國，反而是今天的中國，一如秦國，從邊陲而起，勵精圖治，改變了列國霸主的格局。差別是戰國是為了攻城略地，圖謀霸業，美國的行為符合。

但中國不稱霸，而是要造就國際多極體系，以人類命運共同體來給世界新的發展方向。依循傳統的修齊治平，由小康至大同的理想。中國不同的發展理想便使當前的合縱連橫多了歷史新意義，不再是爭雄爭霸，而是要把國際體系從西方主宰的二、三百年帝國主義、殖民主義和種族文化滅絕，轉變為共同發展的新體系，完成二次大戰未竟對殖民主義的歷史終結。

現時的連橫，是美國聯合西方帝國主義、殖民主義舊勢力，來維護美國所代表的西方霸權，抗拒其他國家的挑戰，包括曾經受殖民地、半殖民地之苦的各國，當中以中國和印度為首，以及從帝國主義用革命變更過來的俄羅斯、土耳其。美西方強調的國際體制，是二戰後戰勝國的體制，更被美國在過去幾十年加以改變，本質是要維持帝國主義、殖民主義轉變過來的G7發達國家的壟斷利益，抗拒全球資源財富再分配的可持續發展要求。

合縱勢弱，弱在美國，也弱在列強人口老化，極端個人主義氾濫，再發展乏力。當年英國成為日不落帝國靠的是印度人口和資源大國之力，美國崛起靠的是歐洲移民、非洲奴隸，因而有相對的優勢。可今天工業化和全球經濟發展，G7各國的經濟與人口、資源在全球的相對比重日減，其餘各國也不像舊日般任其魚肉，霸權面對逐漸公平開放的競爭便無以取勝。中國、俄羅斯、伊朗的強大也使帝國主義戰爭沒法隨便發動，發動之後亦會如阿富汗之敗。合縱在G7之內不足，便要向外擴展。歐盟、北約東擴容易，再向外擴張不能，只能拉攏新興大國。

但中國，以至俄羅斯、印度、伊朗、印尼等莫不是連橫合作，在西方霸權衰弱時要掙脫困境，如中國的一帶一路、俄羅斯的歐亞經濟聯盟、伊斯蘭教和解、阿拉伯國家組織的團結，以及反殖民主義的泛非洲主義復興。在G7以外的連橫還在發展，仍未形成可壓倒G7的大聯盟，可國際形勢已變。

研究所所長 陳文鴻