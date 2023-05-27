正論：倫常悲劇又上演　照護壓力有誰憐

香港又發生倫常悲劇，年邁父親疑不堪長期照顧患病女兒壓力，日前以膠袋笠頭欲殺死女兒未遂，再自行上吊了斷。為人父母者，無不愛錫子女，然而一人患病，全家受罪，箇中苦況絕對不足為外人道。今次事件，再次反映「以老護殘」、「以殘護老」代價極大，港府再不增加支援，同類悲劇肯定陸續有來。

事實上，本月中美孚才揭發一宗父女雙屍案，他們均長期患病，女兒更因病一腳截肢，卻要互相照顧，痛苦和壓力非筆墨所能形容。詎料相隔不多久，同類悲劇又告上演。今次悲劇，一家三口居於屯門，39歲女兒疑患有腦病，一直由父母照顧。但父母年事已高，體力不繼，66歲父親疑壓力爆煲欲與女兒一同尋死，卻因女兒尖叫驚動母親而事敗，老父事後留下字條自尋短見，聞者心酸。

試想想，一位父親究竟有多絕望多無助，才會對親女痛下毒手？香港究竟有多冷漠多無情，悲劇才會不絕發生？數年前，一名年老丈夫因無力照顧患病愛妻而出手殺害，其情可憫而獲法庭輕判，當時已敲響「以老護老」、「以老護殘」必會帶來悲劇的警鐘。很可惜，港府一直置若罔聞，所謂關心不過口頭說說，多年來毫無實際行動可言。一如以往，社署對今次事件表示「高度關注」，但關注過後一切照舊，根本沒有意義。

調查顯示，全港現時至少有45萬名照顧者，卻得不到政府足夠支援。更驚人的是，多達六成一的被照顧者年齡為65歲或以上，當中75歲或以上佔了逾四成。隨着人口老化，被照顧者老齡化的比例只會進一步推高，大部分照顧者本身年紀不輕，有些甚至跟被照顧者差不多年齡，兩個長者或兩個病人牛衣對泣，鑽進死胡同就是必然結果。

正如本報多次指出，港府年耗十多億元在假難民身上，花巨資養毒瘤，倒不如將同一筆錢用在社會福利上。要是港府肯增加津貼、增加院舍，這類悲劇必可大大減少。香港如今淪為絕望之城、悲情之都，歸根究柢跟港府的寡情薄行脫不了關係。

其實，照顧者又好，被照顧者也罷，最需要的是獲得入住院舍的機會。惟有這樣，照顧者才可以鬆一口氣，被照顧者才能獲得更適當照料。無奈事與願違，院舍數目嚴重不足，一位難求，僅資助安老院舍平均輪候時間便長達5、6年，重度照料的院舍數目更是寥寥可數。

雖然今年10月起，港府為低收入家庭提供的照顧者津貼，由每月2,400元增至3,000元，但別說仍是杯水車薪，審查更是關卡重重。有殘疾人士因為本身領有傷殘津貼，即使還要照顧患有小腦萎縮症的父親，一樣無法申請照顧者津貼。港府錙銖必較，麻木不仁，由此又可見一斑。

說來實在唏噓。香港雖是富裕城市，但貧富懸殊嚴重，富人可以請幾個工人來照顧一個老人家，但基層只能靠自己。要是港府繼續冷眼旁觀、嫌貧愛富，香港只能永遠在悲劇之中無間沉淪。