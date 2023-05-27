美國現時最喜歡的是中國出兵台灣，但也是它所預料不會的事。它所最害怕的是中國助俄羅斯作戰烏克蘭，所以不停指嚇中國不能軍援俄羅斯。它不信中國會這樣做，但似乎深信一旦中國出手，美國與北約會戰敗，便會引來一系列的骨牌效應，霸權難保。

事實上，美國可以不斷出手，也脅迫其他國家對烏克蘭軍援。北約一些國家也出動僱傭兵，可是喝斥中國，卻不能倣效，要中國坐視俄羅斯失敗，然後讓美國可全力對付中國，中國真的害怕嗎？問題是害怕甚麼？害怕援助俄羅斯受美國與西方的制裁攻擊？中國卻早已被美國西方逐步加重制裁。人家已經走了五十步，也正朝一百步走過去，中國是半步不敢移嗎？害怕美國打敗了俄羅斯，下一步便是像打敗俄羅斯那樣來打敗中國？這已經不是害怕與否之事，部分已為既成事實。按美國對中國圍堵的部署，行動正在進行，只待俄羅斯在烏克蘭戰敗。

這個時候，俄羅斯總理牽領政府一大個班子到中國磋商合作，把習近平與普京早一輪的協議開始落實。這個訪問的背景是伊朗與中國要落實25年的長期合作，俄羅斯加強與伊朗的經貿連接，伊朗與印尼簽各種政經合作協議，中國與阿拉伯國家組織、中亞五國建設命運共同體等等。在西方的G7政治操作之外，非西方的主要大國都在建立相互的合作與聯盟。經濟合作的網絡包括眾多受西方制裁的國家，尤以俄羅斯與伊朗為主。

國際形勢上，美國西方加強對別國的制裁，被制裁的國家則與其他美國聯盟以外的國家加強合作，向美國西方的制裁挑戰。在這樣的勢頭裏，俄總理訪華正好讓中俄開展大規模的經貿合作，呼應其他國家的行動，打擊美國的制裁。

中國未必軍援俄羅斯。但只要在製造業與科技方面作深度協作，供應俄羅斯國防工業及在戰爭中的物資軍需，包括武器的零部件、維修條件等，便足以增強俄羅斯的作戰能力。雷達、電訊、電腦、晶片，以至一般機械，各種金屬及合金材料與半製成品，用中國的民用工業生產能力和技術，支撐俄羅斯整個作戰機器的物質條件，用俄羅斯能源收入支付，俄羅斯的作戰能力與政治經濟韌力當可大大增強。中國製造力與美國西方大致相等，只要中國用韓戰的氣概，支持俄羅斯的衞國戰爭，美國怎能言勝？