俄烏之戰實際上是美俄之戰，從整體國力、經濟、軍事實力而言，美國壓俄羅斯不止一頭，雙方力量懸殊。好彩，俄羅斯是核武大國，核軍事力量不在美國之下，又是「戰鬥民族」，敢於先發制人使用核武器，因此美國的國力、軍力優勢無奈俄羅斯何！拜登政府目前的策略，是通過「全方位、全球化」的制裁打壓俄羅斯，在戰火不息和升級中大大消耗俄羅斯，再推動和策劃俄羅斯內部的力量政變，推翻普京政權，不戰而屈人之兵，這兩年中情局比五角大樓還忙。

俄羅斯雖是核武大國，是國土和資源、能源大國，有相當完善雄厚的工業、農業、科技、軍工生產體系，不怕戰爭消耗和煎熬，但畢竟處於被動狀況、消耗狀況，長此以往會出大問題，不利最後打退美國圍剿和進攻。然而，俄羅斯又很好彩，莫斯科和北京建立了不封頂的全面戰略合作關係，維持和發展這個大國新型關係，俄羅斯就能更有底氣和力量與美國鬥下去。

目前，中俄正在提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點；中俄正在與歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建一帶一路與歐亞經濟聯盟對接合作，推動更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈穩定暢通；中俄70%的跨境結算已經使用人民幣和盧布；中俄正在研究開拓合作新領域，包括飛機製造、造船和太空研究等，舉凡這些合作都會強化俄羅斯的經濟、軍力、科技和國家實力與美國周旋到底，建基於這個基礎上的合作，比支援些軍事物資力量要大得多。

對此美國十分害怕，其算盤不僅要通過俄烏之戰打垮俄羅斯，還要乘勝追擊打垮中國，這個狂妄戰略肯定破產，而且適得其反，加速推動中俄全面戰略合作，對美國造成了更加不利的局面。美國又一次搬起巨石砸自己的腳，再次應驗了毛主席說的帝國主義和一切反動派都是蠢人！