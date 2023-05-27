最近中美關係頗為微妙，美國總統拜登聲稱「很快會解凍」，中國新任駐美大使謝鋒隨即赴美履新，填補懸空了將近5個月的職位。兩者也許只是時間上的巧合，但中美關係暫時稍為緩和是不爭的事實，否則雙方商務部長不會在美國會面。當然，表面緩和並不表示真正緩和，美國絕不可能放棄遏制打壓中國，暫時放軟身段，一是因為力不從心，二是因為有求於中國。一旦美國緩過勁來，必定還會使出其他陰險招數，更激烈的博弈恐怕還在後頭。

中國人常說聽其言觀其行，這句話對美國顯然不適用，因為老美向來言而無信，說一套做一套，既不必聽其言，更不必觀其行。舉一個簡單例子，美國國防部長奧斯汀多次表示希望與中國新任國防部長李尚福對話，並尋求下月於新加坡舉行的香格里拉對話期間會面，外界猜測美國政府可能會解除對李尚福的制裁，以示善意。但事實恰恰相反，美國國務院發言人迅速否定了這一猜測，可見老美壓根兒沒有誠意。既然如此，見面又有甚麼意義？不是顯得尷尬嗎？

老美嘴上說溝通，其實背後沒有停止搞小動作。目前美軍兩個航母戰鬥群「尼米茲號」和「列根號」擺在日本港口，目的不言而喻。還有，美國國務卿布林肯近日穿梭在太平洋群島之間，與多國簽訂軍事協議，如果不是為了針對中國，老美會看得上這些島國嗎？正如有人分析，美國構建的第一島鏈已經無法壓制中國，因此加緊部署第二島鏈，謀求一個新的基點，對中國形成新的戰略壓迫。

由此可見，美國每時每刻都在圍堵中國，每時每刻都在準備戰爭。在這種情況下，中美關係怎麼可能解凍？拜登老頭姑妄言之，大家姑妄聽之，千萬不要當真。實際上，經過這些年的反覆較量，中方已看穿美方虛偽本質，再也不會有任何幻想。美國拉幫結派也好，構築第二島鏈也罷，都圍堵不了中國。中國既然可以突破第一島鏈，自然也有能力破解第二島鏈。

中國一個軍事科研團隊經過20次電腦模擬兵推後得出結論，只需以24枚高超音速反艦導彈，就能擊沉美國海軍最先進的「福特號」航母編隊。姑勿論這個結論是否靠譜，隨着中國軍力全方位大幅提升，尤其是高超音速導彈家族日益充實，美軍航母再也無法在中國周邊海域大搖大擺，自出自入。