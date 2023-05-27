美國遏制中國無所不用其極，雙重標準和歪理盡出，就連美國人也看不下去。美國國務院發言人米勒主持新聞發布會，有記者提到中國對美光的禁令，米勒指摘中國「未有履行建立透明監管框架的承諾」。美聯社資深記者馬修李（Matthew Lee）隨即追問，「如果美國禁止或試圖禁止一家中國公司在美國或海外開展業務，為甚麼不允許中國做同樣的事情？」、「為何中國不可以有國家安全的擔憂？」

這番「大哉問」殺了米勒一個措手不及，除了不斷重複中國監管不透明，根本答不出究竟。顯而易見，拜登政府的「馳名雙標」完全禁不起推敲，美國動輒以國家安全為由打壓中國，為何中國指美光對華銷售的產品未能通過網絡安全審查的時候，美國卻暴跳如雷、嚴詞指摘？

美國記者有此疑問，代表不少美國人同樣有此疑問。每個國家都有自己的國家安全考量，美國禁制中興、華為不覺得有問題，還視之為理所當然，甚至被美國商務部列入「實體清單」的中國企業或機構多達2,000餘間，現在中國不過禁止採購美光一間美國公司的產品而已，老美便如此受不了，這不是只許自己放火，不許別人點燈是甚麼？

過去美國恃着金融霸權、軍事霸權橫行無忌，而世界上的確沒有別的國家有能力跟它爭霸，做「惡霸」做久了，有強權無公理已成常態。殊不知今時不同往日，中國改革開放後國力騰飛，強勢崛起，當年打韓戰，「小米加步槍」尚且將美軍擊退，現在真正實現了船堅炮利，連太空科技也足以跟美國爭一日之長短，加上有全球最龐大市場和最完善生產線，已沒有必要對美國假以辭色。美國一味以舊思維應對中國，早已不合時宜，未來只會更左支右絀。