英國國家統計局日前公布，去年英國人口淨移入60.6萬，創歷史新高。增幅主要來自入境工作或學習的非歐盟人士，以及根據特別簽證計劃從香港和烏克蘭入境人士，其中香港有5.2萬人，烏克蘭有11.4萬人。首相辛偉誠坦言移民人數太高，已宣布限制外籍學生攜帶家庭成員居留的措施，祈解人滿之患，只能說辛偉誠政府是搬石砸腳。

辛偉誠一方面接受電視台採訪表示移民數字「是太高了」，另一方面卻不知問題的癥結所在，單是英國政府近日公布最新一期提交國會的《香港半年報告書》，指香港正使用《港區國安法》和過時的煽動罪逮捕異見人士，就已經是一項製造港人源源不絕湧入英國生活之舉。雖然世上能選擇移民的地方不知凡幾，但港人熱門移民地來來去去那幾個，台灣蔡英文政府對港人移民用完即棄，諸多刁難；加拿大太冷太悶；美國槍擊案太多；澳洲相對落後；新加坡生活指數不輕，移民港人最終能落腳之地，所餘無幾，英國便成了最大回收站。

人多不是問題，問題是經濟能否應付到這麼多人吃飯的需要。偏偏辛偉誠政府不是那些能餵飽14億人的有為政府，他深知打通英中貿易的迫切性，在關閉全英孔子學院議題上轉軚、派出商業及貿易部國務大臣莊敦文訪問香港，討論移除市場壁壘等，在在反映有人茅塞頓開，惟在日本出席七大工業國集團會議期間，卻又鸚鵡學舌發表「防止中國利用經濟脅迫別國」論，小不忍則亂大謀，你看德國總理紹爾茨有沒有辛偉誠那麼多口水？適時爆一句「支持拜登競逐連任」，雖然真心跟假意難料，但好歹已向山姆大叔交差，又不損中德關係，真不愧上世紀70年代已踏足政壇，浸淫50載的歷練智慧，辛偉誠在撞板中慢慢學習吧。