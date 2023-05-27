台北市一名高齡80歲的鄭姓老翁，最近收到「民防人員召集通知書」，由於台海近來風聲鶴唳，民進黨又是延長兵役，又是加強民防，讓許多民眾質疑，難道台灣現在已經瀕臨戰爭邊緣，連80歲都要動員上戰場嗎？

這張通知書在網絡引發討論後，區公所趕緊出來闢謠，說民防團隊召集的年齡範圍是20至70歲，但由於鄭姓老翁本身是鄰長，所以沒有年齡限制。而民防召集訓練課程，內容幾乎都是靜態的國防教育，並不用荷槍實彈，請民眾不要以訛傳訛。

民進黨為了選舉，一直宣稱戰爭不是選項，台灣願意和大陸交流。可是與此同時，卻不斷配合美國演出，在美國爸爸的親自指揮下，全面調整軍購方向，採購地雷標槍與刺針導彈，重新全面徵兵，警察接受特戰訓練，民間除了民防，還有所謂的300萬黑熊勇士，甚至連漢光演習兵推，都由老美掛帥上陣。這種種的作為，請問不是為了打全民戰爭，難道是全民體育活動嗎？

過去台灣軍隊所受的訓練，就是要決戰於境外，因為只要被登陸進行城鎮戰，台灣數十年的建設必將毀於一旦。但現在美軍一心一意要求台灣打一場烏克蘭式的毀滅戰爭，蔡英文與民進黨卻遵命照辦，這個政府真的有把台灣人的安危放在心上嗎？蘇貞昌當年拿掃把也要跟解放軍拚搏，台灣更是有一堆網絡鍵盤軍神，動不動就是要和解放軍戰到一兵一卒，可在現實生活中，這些人別說連槍都沒摸過幾次，多數連停水停電都能哀嚎半天。

80歲老翁的民防召集，確實沒有動刀舞槍的操練，可當戰爭直接就在你家開打時，別說80歲老翁，就算是兩歲小孩，又怎能逃避上戰場的厄運呢？巴赫木特的慘況就在眼前！