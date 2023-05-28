功夫茶：加快減慢屢捱轟　能源成本要攤分

喺好多事上，「加快減慢」都可以帶嚟幸福！例如零用錢加快減慢，小朋友笑到見牙唔見眼；又例如人工加快減慢，打工仔工資到帳盡開顏。之不過，活喺香港地，邊有可能咁幸福呀！上述嘅同加快減慢完全沾不上邊，真正加快減慢嘅，得車費、電費呢啲生活必要開支，搞到市民喺逆境下仲要百上加斤。之所以會咁，查實同港府訂立嘅協議不合時宜、漏洞處處，脫不了關係。

呢嗱！好似話港府同兩電簽訂嘅利潤管制協議咁，就成日被外界嘲諷為「利潤保障協議」；皆因只要利潤唔超過協議規定嘅8%，基本上係點加都得。卒之喺過去幾年，國際能源危機爆發後，能源價格急升，兩電嘅電費加幅亦創新高，變相將所有能源成本轉嫁畀廣大市民。假如話香港市道好好，能源成本由全港一齊攤分，市民都唔會話有太大反感；之但係家陣經濟不景，港人生活拮据，梗係慳得一蚊得一蚊；港府又話共度時艱，轉個頭就要市民硬啃所有能源成本，市民唔嬲就假囉！

呢個世界並唔一定「All or nothing」，一人孭一啲，大家嘅壓力都細啲，條氣又順啲，何樂而不為呢？可惜嘅係，港府後知後覺，喺電費加幅引起港人反感之後，尋日先有官員喺大氣電波透露，會喺下個月同兩電進行利潤管制協議中期檢討嘅時候，同兩電商討，可唔可以負擔部分能源成本。去到民怨沸騰嘅時候，官員先嚟預告話會研究檢討，點聽都唔覺得令人振奮；好話唔好聽，假如檢討過程再拖一拖，擾攘一番，隨時戰爭打完，能源價格回復平穩，港府都未傾掂數。

況且，美其名檢討，實際上更似求人大發慈悲；至於喺坊間更大爭議嘅8%准許利潤，官員就話若喺中期檢討嘅時候調低，會有困難。官員又唔同意將電費加價上限限制喺通脹升幅，話擔心影響兩電投資，不利長遠供電穩定性。都未開始，就呢樣唔得，嗰樣唔得，咁仲檢討嚟做乜？

講起電力公司要檢討，相信好多市民都第一時間諗番起，近期引發巨大爭議嘅修復故障獎懲機制。畢竟有電力公司明明因為人為失誤導致上月港島大停電，最終卻因為及時修復而獲得獎勵，就咁聽都覺得離譜。對此，官員都承認現行機制未有考慮事故成因，強調會喺中期檢討期間提出修訂要求，又話相信兩電會考慮公眾觀感、展現誠意討論喎。官員呢番話實在令人汗顏，明明係現行機制暴露出漏洞，為咗公眾利益要盡快修補，但就三番四次講到要睇人面色咁，對住貧苦大眾就擺官威，對住大企業就騰晒雞，仲點保障市民利益呢？唔怪得現行多個價格機制都有問題囉！