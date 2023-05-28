2024年是台灣的總統大選年，前哨戰現已展開，寶島政壇叫得最響的口號，是「下架民進黨」。這5個字活潑而傳神，讓不滿民進黨的群眾聽起來，不期然發出會心微笑。善於搞政治的人，大多能善用語言，香港政客每每不諳此道，所以說，香港人根本不適合玩太多政治遊戲。

不少台灣人醉心政治，將選舉看成是天大的事情，這種現象好或不好，我們姑且不論，但作為旁觀者，單是欣賞政客們所運用的語言，便是一種享受。2018年，民進黨在「九合一」選舉中大敗，黨主席蔡英文在敗選感言中說，「我也要恭喜中國國民黨，民進黨贏是民主，國民黨贏也是民主」，聽起來言詞真切，頗能打動人心。而國民黨的韓國瑜競選高雄市長，口號是：「貨出去、人進來，高雄發大財。」當年這句話響遍高雄的大街小巷，甚至響遍全台灣。

政治語言不一定要駢四儷六、文縐縐的，最重要是能夠觸動群眾心靈。相對之下，香港政黨太缺乏語言人才，不論是朝裏朝外，不論是建制抑或泛民，所創作的政治口號，要麼是味同嚼蠟，要麼是不倫不類，水平跟台灣政壇，根本不在同一檔次。特區第二任特首曾蔭權時期，為了推動政改方案，喊出的口號是「起錨」；現屆政府則說甚麼「以結果為目標」。這些文字或是十分「離地」，或是惡性歐化，完全掌握不到中國語言的精粹所在，聽來讓人失笑。

至於香港反對派運用政治語言，也是同樣的糟糕，譬如所謂的「五大訴求，缺一不可」，然而細看之下，五項之中的此項跟彼項，竟然可以自相矛盾，其構思者就連基本的語理邏輯也沒有弄清楚。由這一類語言白癡去搞政治，香港自然容易被人搞死。