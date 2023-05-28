烏克蘭對俄羅斯反攻嘅說法流傳多時，可惜眾聲喧嘩卻冇句真。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫早前接受訪問，就強調反攻快將展開，之不過反攻行動嘅成敗，取決於外國嘅武器支援程度，指烏國需要更多武器和戰機，期望國際社會準備好支援佢哋。佢嘅口脗，同澤連斯基如出一轍，擺明要西方國家畀更多武器，而戰機，自然係發開口夢都叫住要嘅F16。

果然「念念不忘，必有回響」！美國雜誌《外交政策》日前報道，約20名烏克蘭空軍機師將喺英國接受F16戰機初階訓練。美國防長奧斯汀近日喺德國出席烏克蘭國防小組聯絡會議，佢話美國下月起會聯同荷蘭及丹麥，制訂全面訓練烏克蘭機師操作F16等第4代戰機嘅框架，挪威、比利時、葡萄牙和波蘭均願意提供培訓。

F16戰機到手，烏克蘭就能打敗俄羅斯？答案顯然係：不！毛澤東曾說，決定戰爭勝負的，是人，而不是武器。烏克蘭一直以為有咗F16戰機，必可戰勝俄羅斯，那真是too simple, sometimes naive！依家F16戰機未到手，仲要接受培訓，培訓得嚟，恐怕蟬鳴荔熟，眨吓眼又黃葉落盡白雪飄飛，又錯失反攻時機了！

西方有「兵聖」之稱嘅克勞塞維茨，其《戰爭論》係總結以往戰爭，特別係拿破崙戰爭嘅基礎寫成的，這本書亦係作者於1810年至1812年為普魯士王太子講授軍事嘅材料，書中提到曠日持久嘅戰爭，會出現難以預料嘅事故或差錯，同時還有其他因素如天災或外來援助，令戰爭充滿不確定性。戰爭的非理性，都會影響雙方士氣和決策，因而影響戰爭結果，此之謂戰爭嘅不可預測！烏克蘭以為擁有F16就可以打贏俄羅斯，單方面主觀想得美，卻又未能知己知彼，只會輸得更慘！