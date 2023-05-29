世界視線：俄裔東歐受歧視　政治社會增風險

隨着俄烏戰爭更趨激烈，波羅的海3小國的俄裔人受排斥、歧視的問題愈來愈嚴重，增加俄羅斯與3小國的敵意。令北約國家最不安的是，民意調查發現，俄羅斯本土及海外的俄裔人，基本上75%以上支持俄羅斯對烏克蘭採取的軍事行動，特別是3小國內有近100萬俄裔及白羅斯裔人民，其中愛沙尼亞有俄裔人口28萬（佔總人口22%），拉脫維亞有43萬（佔總人口24%），立陶宛有14萬（佔總人口5%）。

第一波俄羅斯民眾遷入3小國始於18世紀波蘭被俄、匈、普帝國三分後；而第二次世界大戰之後，史太林引進俄裔人以加強工業化和俄羅斯化，更有9.5萬愛沙尼亞人、12.5萬拉脫維亞人、31萬立陶宛人因曾支持納粹德國被殺或被迫遷徙。

上世紀90年代蘇聯解體，3小國獨立，就開始排斥及歧視俄裔人，首先拉脫維亞和愛沙尼亞規定，只有證明自己在1940年之前就在當地生活的俄裔人，才有正式公民身份，否則他們沒有資格投票及當公務員。其實由1989年起，本來佔愛、拉兩國超過30%人口的俄裔人就不斷遷回俄羅斯或到歐洲其他國家，至今只剩下兩成左右。

俄烏戰爭前愛沙尼亞已規定，只有通過愛沙尼亞語考試的人民才能擁有國民身份及護照，結果有8萬俄裔人只持有無國籍難民身份，拉脫維亞也有4萬俄裔人是無國籍人士，結果他們是兩國裏低收入及人均壽命短的族群。俄烏戰爭後，拉脫維亞變本加厲，禁俄語電視頻道及禁止在火車站、機場和提供公眾服務的地方使用俄語。最近兩國政府通過法例，將禁止學校使用俄語；拉脫維亞更想執行新法例，要所有75歲以下的俄裔人通過拉語考試，未能通過便要面對被驅逐出境，不過此舉恐怕會被聯合國強烈反對。

事實上，這些政策基本上違反了聯合國防止歧視及基本人權的法例，但上述政府不以為然。它們解釋的理由，是在與俄羅斯關係愈來愈敵對的情況下，大部分俄裔人會因支持俄羅斯政府而成為內部安全風險，也容易構成分離主義，使俄羅斯有藉口入侵。這種解釋其實容易倒果為因，因為目前俄羅斯並沒有對3小國構成威脅；而急速推出這些種族歧視的法例，更容易造成本土與俄裔國民的互相排斥和仇視，更不利與俄關係的發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻