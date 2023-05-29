正論：除罩仍需適應期　校園無做好準備

社會復常速度未如預期，因為只是流於形式及口號，而不是實質進展，社會很多範疇都未做好準備，疫情荒廢了3年發展，配套上未能一下子趕上，例如航空運輸旅遊業都人手不足，而市民心理上仍然未完全擺脫疫情陰影，晚上旺區依然人流疏落，公眾場合交通工具不少人仍然戴口罩，而校園情況更明顯，許多學生仍然罩不離口，除罩的反被視為異類。

3月初解除口罩令，社會人士拍手叫好，沙田一名幼稚園5歲男生，戴口罩近3年，以為終可自由自在除下口罩返學，呼吸新鮮空氣展現笑臉，可是全班同學及老師都繼續戴口罩，除罩的他被同學杯葛，「唔戴口罩就唔同佢玩！」整整兩個月鬱鬱寡歡，原本活潑開朗變得討厭上學，家長向老師反映，卻被暗示戴回口罩便沒事，校方變相助長欺凌行為，家長雖曾考慮轉校，但學期尾談何容易，最終無奈妥協。另外一個個案，4月份上水一間幼稚園以防流感為由，下令全校師生必須戴口罩，6歲女生進行球類活動戴口罩，感到侷促不適，幸未釀成不幸事故。

以上這兩宗個案只是冰山一角，戴與不戴口罩在校園變成一個極為矛盾的課題。取消口罩令，戴口罩與否仍然是個人權利與選擇，政府公告更強調佩戴口罩仍能有效減低傳播病毒的風險，同時保護佩戴者和其他人，為繼續保護高危群組，進入醫療設施或安老院和殘疾人士院舍時，仍須遵從佩戴口罩的行政要求。政府專家顧問卻指幼童在3年疫情持續戴口罩，免疫力下降，而觀察不到口形，亦阻礙言語發展，所以不鼓勵課堂繼續戴口罩。政府與專家各有各說，莫衷一是，實在令人無所適從。

近月流感高峰期，加上疫情有反彈迹象，學校不懂得應變，僵化思維將口罩視為保護學生的防護罩，對學生造成困擾，部分學校處理手法亦未如理想，然而背後苦衷不難理解。如今造成學生家長校方三難局面，最大原因是教育局未盡應有責任，沒發放具體校園口罩指引。教育局發言人拒正面回應欺凌事件，亦沒確認學校是否有權自行下達口罩令，只是重申稱3月1日起在校園內毋須佩戴口罩，局方提供專家的建議，讓家長校方協助學生適應撤銷強制佩戴口罩的安排。當局回應之空泛，根本在迴避責任，亦是香港官僚通病。

官僚口號式復常，但卻沒有適時作出相應措施，校園「去口罩化」根本未做好準備。新冠病毒短期內不會在地球消失，流感來來回回，難道一世都要戴口罩！專家都清楚指出，長期戴口罩對身心發育及學習都有影響。學校尤其是較低級別，顯然還需要一定時間適應期，不能一蹴而就。教育局應盡快發放具體指引，校方及家長應好好商量，達成共識，作好清晰安排，亦需要教育學生求同存異，不容許校園欺凌。小小一個口罩，可以影響學童一生，當局豈能輕率對待！