烏克蘭戰爭似打至荼蘼。烏總統澤連斯基宣稱的反攻遲遲未見，烏軍總司令卻被傳在戰場上受襲重傷。俄羅斯媒體報道，英國輸烏的貧鈾彈庫存被炸，出現輻射污染，擴散至波蘭境內。

澤連斯基奔走中東、日本，除了爭取到F16戰機供應外，還要求空對地導彈，對北約武器的要求日益上升，反映出不是戰場失利要靠額外的西方先進武器來支撐戰局，便是意圖擴大戰爭。另傳格魯吉亞政府拒絕澤連斯基要求對俄作戰，以開闢第二戰場。烏克蘭的戰事已經不限於戰場前線的攻守，而是各種因素介入，真假新聞紛陳，令人莫衷一是。

更有評論指出，拜登再選總統的希望寄託於烏克蘭的反攻。美國大選明年才進行，烏軍反攻說的是當下，時間差距太遠，未必成因果關係。不過，烏軍反攻是否可以執行，反攻是否可以決勝負，確實必然對下屆美國總統選舉有所關連，一是烏戰支出太過龐大，不是美國現時緊絀的負債經濟所可長期負擔；二是拜登已敗走阿富汗，若親手葬送烏克蘭，黨內外當會對他棄之如敝屣，怎可以敗軍之將再帶領美國回歸光榮之路呢？

烏戰決定因素在戰場，但現時膠着的戰情只能有小戰役的勝負，不可能大勝大敗。無論美國、北約與俄羅斯，都可以傾全力挽救戰場上的戰役失利，代價當然是對烏克蘭更大的戰火摧毀，更多的美國、歐盟與俄羅斯財力物力消耗。美國消耗不死俄羅斯，俄國正在全球打開門路，推銷產品，在政治、外交與經濟方面填補戰爭消耗所失。歐盟的德國已陷衰退，美國金融危機威脅日盛，且美國代表的既得利益眾多，相互之間有矛盾，不像俄羅斯用衞國戰爭和普京的威望可抑壓內部分歧，全力應戰。美國更節外生枝，企圖藉機同時對付中國，軍政的擴張伸延過度，更力不從心，也可能弄巧反拙。

在此形勢下，戰場外的角力和得失可能是戰事膠着解決的主要方法，變成戰場外的政治衝擊戰況，特別是烏軍之戰力端靠北約不停的軍援，若軍援因政治干擾而減少，戰場上敵我對比勢力便可轉變。

戰事荼蘼，因未必可以繼續打下去。但美國、北約、烏克蘭都泥足深陷，各種利益交集，它們可以在困境中輕易脫身出來嗎？美國的困境，可能便是中國落井下石之良機。對付邪惡的霸權主義，迂腐不過是被人家洗腦了吧。