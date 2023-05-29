美國前國務卿基辛格剛度過其100歲生日。他接受美媒訪問時談到中美關係，直指世界正因中美競爭而失序，變得四分五裂；美國自以為正義，但包括中國在內的其他國家未必會接受，美方不應該輕率對抗，而是尋求對話，避免將中國視為永久敵對關係，否則雙方只會陷入無止境衝突。他又認為，中國尋求的是安全，而非統治世界。

這位百歲老人見盡人間風浪，這番話便顯示出他的智慧，也跟中國一直提倡的命運共同體、世界容得下中美兩國的論調如出一轍。中國經濟騰飛，軍事有長足發展，變成全球唯一有力挑戰美國霸主地位的國家。但中國很早就已強調，無意稱霸世界，只想尋求安全穩定，讓老百姓幸福。

然而，蝦蝦霸霸慣了的美國就是不信，在其帝國思維邏輯裏，壓根兒不相信會有國家有力而不稱霸，於是千方百計打壓中國，以為用強權就可以令中國屈服。很可惜，這一套過去無往而不利，打垮歐洲、肢解蘇聯、收服日本，就是無法用於中國身上。中國有自己的獨特體制，也有自己定下的路要行，更何況中國是全球最大市場，同時擁有最完善生產線，底氣充足，根本無懼美國的打壓。反而遇強愈強，加緊自主研發，急起直追，積極擺脫卡脖子的問題。老美連制裁、封鎖這些招數也無法奏效，還有甚麼招數能夠阻止中國崛起？

更不幸的是，這幾年美國出產了兩位史上最差勁的總統。原以為特朗普的「美國優先」已是最低標準，豈料拜登的無能，再將最低標準的底線向下探。從「很容易贏」的貿易戰非但沒有贏，美國對中國的貿易逆差反而進一步擴大；到拜登同時間打擊中俄兩國，卻反令兩國上不封頂愈走愈近，中國勢力比俄烏戰爭前更加強大。