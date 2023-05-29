愛因斯坦說過：「瘋狂就是一遍又一遍做着同樣的事卻期待不同的結果。」因此，黃絲黑暴肯定是徹頭徹尾的瘋子。

社會近日討論應否對參與黑暴的惡徒採取包括銷案在內的從輕發落處理，英媒月前上架記錄黑暴無惡不作的紀錄片之下集，正好給予答案。片中訪問了一班口說爭取民主，實則行破壞社會秩序之實的年輕人。有人講到當日已準備就緒，計劃趁遊行期間到警局放炸彈，此人對於針對執法人員的攻擊表示：「我覺得冇問題吖，佢哋抵死。我需要解釋啲乜嘢？佢係我哋嘅敵人，佢去死，係冇問題喎完全。」完完全全是一個炸彈狂徒在合理化自己的犯罪行為，究竟尚有幾多這類黃絲黑暴瘋子潛藏社會中？在當局貿然決定銷案前，實在不可不察。

時至今日，不知悔改的黑暴豈在少數，紀錄片訪問了另一位所謂「示威者」，此人自抬身價的說：「我嘅阿爸阿媽佢哋唔想同我討論，因為佢哋知我係比較支持民主方面。」像這類迄今還以為縱火、潑鏹、割頸、燒人是很民主之舉的黑暴，是否已然悔改？諷刺的是，當黑暴大講特講遭持不同政見人士施暴：「佢如果喺條街度對你指指點點，圍埋去就打。粗啲講，揼×你。」惟英媒播出的新聞畫面卻是黑暴築起傘陣「揼×」無辜市民，這就是黃絲黑暴學人談民主公義、食人族學人講餐桌禮儀，會遭自己所幹下的齷齪勾當所徹底秒殺。

英媒收錄這班人的反問：「我諗咗好多次，我哋贏咗定輸咗？究竟係咪我哋迫使中共去加快打壓咗我哋？」撇開不法之徒遭法律制裁並不存在針對或打壓，但正如前述的「炸彈狂徒」談到成功着草邊偷笑邊說：「我要搞革命！」應否放生瘋子任其續搞「時伐」革命？不必天才如愛因斯坦才知答案吧？