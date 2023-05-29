中國特使李輝完成訪問歐盟，剛轉抵俄羅斯莫斯科，美國便急不及待出來攪局，透過美媒釋出李輝訪歐時所傳達的明確訊息。明明內容毫不出人意表，惟一眾反華網民煞有其事，紛紛出言指摘中方出賣烏克蘭，批評中方別有目的，並沒有誠意推動和平。反華網民之所以口出狂言，全因幻想太多，已脫離現實。

先看看美媒披露內容，重點有二，分別是要求美國在歐盟友應維護自主，敦促俄烏立即停火；以及讓俄羅斯保留已佔領的烏克蘭領土。據報道，與李輝會晤的歐洲官員表明，俄羅斯必須撤軍，又強調歐洲不可能與美國分裂，亦不會撤回對烏克蘭的支持。雖是各說各話，但歐方仍嘗試傳遞3項關鍵訊息，分別是中國須反對俄動用核武、不得對俄提供軍援、譴責莫斯科侵略。綜觀來看，中方的建言符合自身利益，作為首次接觸烏方時的建言，可謂是中規中矩。畢竟談判往往持續好幾輪，中國也不是交戰方，而是第三方。

反華網民口出狂言，皆因有誤判。首先是誤以為是來求和；實際上，特使只是勸和，說白了就是能和最好，不能和也罷。其次，誤以為俄軍勢弱，中國尋求和談避免莫斯科戰敗；姑勿論烏軍反攻能否成事，縱使展開反攻並奪回部分領土，雙方最多只能說是均勢；歐洲軍援絕非無止境，也要考慮本土防衞，至於美國，怎願做蝕本生意？須知軍援不是免費的，再提供巨額軍援，基輔如何償還？

最後，誤以為俄烏戰令中國受損。事實上，即便稱不上利大於弊，但中國得益還真不少。除了俄羅斯能源輸送等，歐美每有先進科技援烏，中國獲取重要技術的機率又會增加，尤其美援軍備，其在戰場的各項參數，對制訂武統計劃將有巨大幫助。