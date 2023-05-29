一項由新加坡國立大學劉遙和上海紐約大學李曉雋合作的研究，發表在《當代中國》期刊；他們透過網絡平台發出問卷，在2020年底到2021年初展開調查，共收到1,824份有效問卷。問卷共有5個選項，分別是：一、徹底武力收復台灣；二、實施台灣外圍戰役，逼迫統一；三、對台灣經濟制裁促進統一；四、持續發展實力，台灣遲早統一；五、兩岸各自為政，不一定非要統一。結果是，「武統台灣」有55%接受，33%反對；「不一定要統一」的選項，22%接受，71%反對；其餘3項，支持者都在55%到58%之間；堅持武統的僅有1%。

神奇的是，一些綠營媒體立刻宣稱打臉習近平，指並非「全中國大陸都希望台灣回歸」，無論如何都要統一的僅佔55%，而且大陸民眾面對民調會自我審查，還要再降低25%才是真實數據。結論是，統一只是共產黨的一頭熱，多數大陸民眾根本不想統一。

這種理解方式，在我看來真的是瞎爆了！民調中清楚顯示，「不一定要統一」的僅僅只有22%，高達71%反對！也就是說，大陸至少七成人認為一定要統一，剩下兩成也不見得反對，只是沒那麼堅持罷了。這種高民意放在當今任一國家來說都算超高，就算是支持武統的55%，也已經接近蔡英文在2020年的57.13%得票率，顯示大陸絕大多數的民眾不但要求統一，必要時動武也在所不惜。而為甚麼堅持武統的僅有1%？因為兩岸是同胞啊！和平解決才是硬道理，不是嗎？一個兩年多前的民調忽然被拿出來宣揚，本就已啟人疑竇，而立場不同可以解讀到如此天差地遠，也證實了所有科學的結果，都可以得到完全不科學的解釋。