「江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」杜牧指項羽雖然胸襟唔夠廣闊，但若然佢能夠再回江東重整旗鼓，話唔定仲可以捲土重來。而王安石根據自己嘅理解，認為項羽失敗已成定局，即使江東子弟仍在，亦未必肯為佢賣命，是以佢話：「江東子弟今雖在，肯與君王捲土來？」老朽較認同王安石嘅觀點，蓋時移世易，人心亦會隨時間而改變。老朽昨日引克勞塞維茨嘅《戰爭論》，提到曠日持久嘅戰爭，會出現難以預料嘅事故或差錯，同時還有其他因素如天災或外來援助，令戰爭充滿不確定性；事實上，這亦可解答王安石嘅疑問。

呢，如果說烏克蘭得到F16戰機而又訓練得妥當，唔會飛去轟炸俄羅斯本土，都真係信佢半成都雙目失明，咁辛苦得之，唔通玩點蟲蟲、蟲蟲飛咩？至於俄羅斯，被西方狂加制裁又逼到走入窮巷，你估普京會禪心靜坐咩？俄羅斯日前已與白羅斯簽署協議，於白羅斯境內部署俄軍戰術核武啦！

俄羅斯防長紹伊古批評西方國家不斷向烏克蘭供應武器，竭力讓俄烏戰爭拖延同升級，實際上已經對俄國發動戰爭，喺西部邊境威脅急劇上升嘅情況下，俄白兩國決定採取反制措施。白羅斯防長赫列寧表示，喺白羅斯境內部署戰術核武，有助應對不友好國家嘅挑釁行為。而紹伊古講得更直白，指已向白羅斯交付可以搭載核彈頭嘅伊斯坎德爾M導彈系統，強調部署喺白羅斯嘅戰術核武，仍由俄羅斯控制，且由俄軍決定如何使用。

白羅斯反對派認為，咁嘅安排損害烏國和歐洲安全，亦進一步加強俄國對白羅斯嘅控制。而西方成日質疑莫斯科與北京嘅關係，根本係作賊心虛，中俄走在一起，其實又係印證戰爭充滿不確定性而已。