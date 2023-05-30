正論：港車登記又甩漏　背後原因須查究

通關之後，香港和內地交流邁向復常，人流來往兩地屢創近年新高，各個關口忙碌非常，而受到疫情影響拖延實行的便利措施，也一一重新安排上場，其中「港車北上」只聞樓梯響多年，終於在今年可望突破性實行，各界對此寄望甚殷，可惜運輸署又一貫甩漏作風，開放登記抽籤首日便出現混亂。

一向以來香港私家車北上須取得常規配額，因為名額有限及手續嚴格問題，申請廢時失事，不少香港車主打消念頭，而即將實行「港車北上」計劃毋須取得常規配額，可經大橋往來香港與廣東省，便利本港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊，由於簡化程序，加上通關後膨脹的旅遊需求，市民對自駕遊大感興趣，一早預計該計劃會大受歡迎，昨日起接受首輪網上登記抽籤，果然反應熱烈大排長龍，運輸署卻沒有做好準備，不少駕車人士上網登記時，卻遭遇重重障礙，一度有逾千人輪候，有人還未提交申請，系統已顯示「錯誤」字眼，提示該名字已登記，類似情況大有人在，苦主懷疑系統出現故障，打1823熱線無人接聽，投訴無門，擔心情況持續，會錯過登記，亦憂慮個人資料或被他人盜用，如果「假車」北上犯事，隨時受到牽連，責任又誰負呢？

運輸及物流局和運輸署昨日下午舉行的「港車北上」技術簡介會，變成技術故障簡介會，只是隻字片語表示知悉相關故障後，已於中午修正問題，並正了解詳情。當局留下大片疑問未有解釋，那些發現名字被人登記的申請者，是否已經列入可以抽籤名單？究竟是系統故障，抑或是有人冒名冒車登記？如果是系統故障，為何事先沒有做好測試，即場缺乏監察，未能及時應變。昨日截至下午5時，有大約9,500輛私家車成功登記，已經大幅超額，部分未能登記的個案，運輸署會如何處理呢？相信所有受影響的申請人，都很想知道真正原因，以及善後的安排。

運輸署做事，甩漏成為常態，每次有新措施出台，不出事才奇怪。單是今年初匆匆推行「易通行」不停車繳費服務，便惹來怨聲載道。原本青沙管制區在2月26日起推行的「易通行」，卻有一定數目車主未能收到車輛貼，出現斷貨問題，怒轟安排混亂，運輸署認衰，延至5月7日才實施，但實施初期仍有逾一成車輛未能偵測車輛貼，後又發現認錯車牌亂扣費用，職業司機包括的士搵食受到影響，齊聲怒轟。

涉及全港80萬車輛的大型計劃「易通行」，理應測試妥當才推出，竟會烏龍百出，運輸局和運輸署未有問責，亦沒有吸取教訓，當然未改善運作，有錯照認，態度依舊，導致錯漏繼續發生，今次「港車北上」登記故障同類事件恐怕陸續有來。政府有哪一次大型項目不出亂子？明顯就是官僚監管不力，尸位素餐，市民無奈只有硬食。