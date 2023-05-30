功夫茶：收購機制未完善　舊區更新難向前

成日都話香港地小人多，查實仲有好多地方可以發展！先唔講棕地、邊緣地呢啲相對偏遠嘅地方，淨係講市區，其實都有好多舊樓、舊區可以重建或者活化，更加合理咁去使用市區土地。針對市區重建，一直係由市建局負責，雖則過往都有唔少成功嘅例子，之但係有更多重建項目礙於成本過高，變得寸步難行。其中一個關鍵因素，就係收購機制唔合理，產生咗太多問題；偏偏呢個唔合理嘅機制，又沿用咗22年咁耐，間接導致市區重建進度大落後！

首先，梗係要講番清楚呢個收購機制係咩玩法。查實內容就好簡單，就係當市建局收購舊樓準備重建嘅時候，係會以同區7年樓齡嘅樓價作為參考呎價，相當於用較新樓宇嘅價錢，去買一啲舊到唔拆都隨時冧嘅舊樓，齋聽都覺得唔合理啦！當初之所以會用7年樓齡作為參考，部分原因係方便舊區嘅居民可以原區安置，減少對居民嘅影響；咁當然仲有其他原因，功夫茶都唔一一詳述。之不過，有關機制實行以嚟，每隔一段時間都會引起社會爭議，質疑有冇必要動用大量資源，去幫助有物業嘅業主樓換樓呢？係咪應該用較合理嘅價錢，去收購舊樓呢？

呢嗱！針對坊間嘅質疑，就連市建局行政總監近日都坦言，話應該要喺適當時候檢討有關機制。去到尋日，又有專家出嚟和應添！專家就喺大氣電波中支持當局嘅想法，形容係方向正確，可以令到市區重建收購成本降低，從而提高項目嘅可行性，仲話現時正係檢討嘅合適時機添。梗係啦！要完善一個機制，永遠係宜早不宜遲，拖多幾年，蚊都瞓囉！

如果話用7年樓齡作為賠償參考係唔合理，咁用幾多年先合理呢？專家就話，可以將賠償定喺同區樓齡10年或以上，亦可以視乎有關收購單位嘅樓齡而調整賠償喎！專家即係專家，查實想要一個合理價格，真係需要一個彈性，唔能夠一刀切。之不過，專家亦都補充一句，無論當局調升幾多年都好，都要考慮係咪有足夠吸引力，吸引啲業主賣樓畀市建局。都有道理㗎，畢竟合唔合理並唔係買家一個話事，都要考慮賣家嘅，天平要平衡，過於傾向任何一邊都唔係好事嚟。

講真！要完善成個機制，過程必須小心慎重，絕唔能夠敷衍了事；正因為咁，所以當局更加應該及早研究，爭取更多時間，畢竟得出方案後，仲要通過立法會審議，先可以成事。愈遲開始，市建局就愈大機會會蝕更加多嘅錢，自負盈虧又邊搞得掂。況且，市區重建項目一旦落成，意味着市場有更多單位供應，同時該區居民嘅生活質素亦會得到改善，真係好事嚟。關乎市民利益，當局更加唔應該拖拖拉拉，猶豫不決啦！