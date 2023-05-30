中美國運之戰，美國在經貿、科技、軍事、政治、外交方面打壓、遏止、圍堵、卡脖子中國，但不管怎麼兇狠、花樣百出，都嚇不倒中國，也不會引發戰爭；可引發中美戰爭、一決國運興衰的，是台灣問題。換言之，美國在台灣問題上干預中國內政、破壞中國統一、支持「台獨」分裂勢力，甚至「出兵護台」，就會引發中美戰爭。北京已經多次警告美國，台灣問題關乎中國核心利益，是核心利益的核心，是不可碰撞的首條紅線。

對於北京的這個警告，華府是清楚的。不過美國知道，要在中美國運之戰中最終打垮中國，達到其「大國競爭的戰略目的」，不最終使用武力、挑起戰爭，是沒有希望的，也即美國把最後的希望寄託在利用台灣問題挑起戰爭，並且開始布局。美國大量對台灣出售武器，派軍官赴台灣軍訓台軍，在台海、東海、南海糾集日本、南韓、菲律賓、澳洲排兵布陣，在「第二島鏈」增兵，提升作戰能力，都是在準備和中國在台灣問題上打仗。

美國清楚，一旦中美戰爭打起來，絕不只在台海範圍，東海、南海、西太平洋甚至大洋洲都會捲進來。如果戰爭不死不休的話，中美本土也會波及，美國的「兵棋推演」中已將中國大陸的軍事基地、工業重鎮、交通樞紐和城市當成重點攻擊目標，美國到時可不會只是「出兵衞台」，而是極有可能「以攻為守」，打成中美決一死戰。

事實上，美國現在作出的準備和放出的風聲，正在彰顯這個戰略意圖和戰爭規模，威嚇中國，阻止中國「武統」台灣。

對此，大陸也已作出針鋒相對的反制，一方面解放軍展開常態化的環台大包圍軍演，武統箭在弦上，隨時可發；另一方面解放軍海空軍已多次穿越美國的所謂「第一島鏈」，進入太平洋演練，且在東海圍航日本，在南海軍演，解放軍的戰略導彈多次展示打到美國本土的威力。由此可知，北京無懼中美大戰無邊界！