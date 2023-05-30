公民黨決定自我了結，黨主席梁家傑說，該黨完成清盤程序之後，會在地球上消失。梁先生從地球的角度看政黨興替，其實並不新鮮，本欄早在五、六年前，便作過如下論述。

我說地球上的蠢人蠢事不少，但最愚笨者無過於三組人，第一，是伊斯蘭國（IS）的抗爭者；第二，是黎智英及其壹傳媒；第三，是香港泛民主派政黨。

三者的抗爭智慧都遠低於常人水平，我因而料定，他們必定是自尋死路。上述論調，我在這小方塊最少講了六、七回，更深信自己的預測，出錯機會近於零。大家可別忘了，2019年前的黎智英以至泛民各派，猶是意氣風發，滿以為前景無限，他們萬沒料到，會面臨滅頂之災。

筆者沒有水晶球，更沒有來自北京的內部消息，況且五、六年前，中央壓根兒沒想過要對香港搞事者施予殺着，更不會謀劃讓泛民政黨在地球上消失。我的預測只憑理性思維，哲學家黑格爾說：「但凡存在的事物，都是合理的」，在下依此邏輯作逆向推斷，因而得出結論：但凡不合理的事物，都不會長久存在。

伊斯蘭國、黎智英以至香港泛民主派，三者的抗爭方式，我抓破頭皮也想不出有何合理性。以IS為例，既挑戰美西方國家，又開罪中國、俄羅斯；非伊斯蘭的國度，他們固然容不下，即使面對信仰相同的族群，一樣會拔刀相向。這樣一群非理智的人，自然很難長期在地球上立足。

事實上，今日的IS幾乎完全沉寂，同樣不合乎理性的抗爭者，黎智英、壹傳媒以至泛民主派政黨，亦各自得到報應。人類畢竟是理性動物，蠢得太不合理的人，當然活得艱難，甚至是不能存活了。