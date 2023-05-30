2018年大陸錢姓男子來台騎自行車環島，行經高雄市路竹區遭路燈電擊死亡，一、二審認定高市府工務局養護工程處管理疏失須負國賠責任，最後判決高市養工處須賠償463萬多元新台幣。本來這就是一場單純責任歸屬認定的官司，只要確認高雄市府確有疏失，那就必須賠償，差別只是在於賠償金額多少而已。沒想到綠營一看到要賠錢給大陸人，立刻炸鍋，旋即渲染成政治事件。

行政院長陳建仁函令各部會「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，應停止適用或不再援用；30年前的函釋已不合時宜，不符現行法律規定。立委鄭運鵬更直接對法官下指導棋：以後法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判。

問題是，無論是憲法也好，兩岸人民關係條例也罷，現行法律規定就是「大陸地區人民亦為中華民國人民」，否則陸委會為何要存在？若認為法令不合時宜，正確的作法應是修憲，廢除陸委會與兩岸人民關係條例才對。民進黨沒種修憲，只好搞這種函釋的低級手法。可笑的是，光陳建仁自己都稱「中國大陸人民」、「大陸地區」就說明了他們的邏輯錯亂。對岸的正式國號是中華人民共和國，如果兩岸真在法理上互不隸屬，應直接稱呼國號並由外交部作為對口，你陳建仁怎麼不敢這樣做呢？

巧的是與此同時，2017年日本男子白井寬之來台遭落石擊中的國賠出爐，判賠400多萬元新台幣。賠償日本人民進黨毫無意見，賠償大陸人卻急得跳腳，看來民進黨與其側翼平日強調的所謂人權根本就是鬼話，日本大哥哥的命才是命，大陸人的命對他們來說，絕對不能算命啊！