日本自上世紀90年代泡沫經濟爆破後，出現大倒退，此後進入「平成經濟大蕭條時期」，經濟長期委靡不振，被稱為「失去的三十年」。最近又有「失去的四十年」說法，皆因日本經濟並無強力反彈徵兆，一般嘅分析歸咎於少子高齡化、平均主義和產業空洞化。

然而，日本首相岸田文雄並沒有致力於發展經濟、改善民生，亦沒有「安內」政策，反而一直把中國視為「威脅」。今年3月岸田文雄訪問印度，闡述制華對策不遺餘力，包括確保海空安全等「四大支柱」，又承諾喺2030年之前投放750億美元，為印太地區內經濟體從工業到防災等各方面提供協助。日版「印太戰略」擺明為了抗衡和壓制中國喺區內崛起，甚至提出要擁有直接打擊敵方領土嘅「反擊能力」！

呢嗱！除咗美日每年例行嘅聯合訓練，兩年一度嘅環太平洋聯合軍演，甚至今年4月韓美日密集聯合軍演，表面係針對北韓核導彈威脅，實則亦係「劍指中國」！

日本陸上自衞隊日前喺靜岡縣東富士演習場舉行「富士綜合火力演習」，假設敵國軍隊入侵離島，演練水上攔截、壓制敵軍及奪島流程，為國內最大規模實彈射擊訓練。今趟演習，派出約3,400名士兵、V22魚鷹運輸機，聯同海上自衞隊巡邏機、航空自衞隊戰機、無人機及電子戰部隊參與演習，並由防衞相濱田靖一在場視察。

呢場演習，用咗近40噸彈藥，耗費約8.5億日圓（約4,700萬港元）！岸田文雄不久前成為《時代》雜誌封面人物，並有專題報道，指其「想放棄長期以來的和平主義，成為真正的軍事強國」！看來，山姆大叔為岸田鼓與「吹」，搞到岸田飄飄然，更「不安於室」，看來日本將有「失去的五十年」說法！