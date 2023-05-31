正論：官僚放任加價風　懶理民間疾苦聲

復常復常，多少苛索假汝之名而行！社會復常，百廢待興，卻反成加風四起、百物騰貴的藉口。行會昨日通過5間巴士公司的加價申請，加幅達3.9%至7%，由6月18日起實施。加幅遠超通脹，完全懶理市民感受，偏偏港產官僚再次化身巴士公司代言人，力撐社會復常，加價有理，嗚呼哀哉。

新收費下，以新大嶼山巴士票價加幅最驚人，達7%；龍運巴士、城巴機場及北大嶼山巴士線平均加4.2%；城巴港島及過海線，以及新巴實際加4.9%；九巴則上調3.9%。本港4月消費物價指數按年增加2.1%，本來已超過預期，且高於3月同期的1.7%，現在巴士車費加幅遠超通脹，必然引起骨牌效應，通脹只會更高。不管怎麼看，都不可能視之為「溫和」的加幅。

可笑的是，不僅行會對巴士加價有求必應，運輸及物流局局長林世雄同樣覺得加價沒有問題，重申每程車費實際加價不超過1元，隨着社會全面復常，市民對此加幅應可接受；甚至認為，調整車資有助巴士公司提升服務質素。

欲加之價，何患無詞。疫情肆虐的時候，巴士公司固然大條道理聲稱「冇生意」而要求加價，現在社會復常了，更是理直氣壯大加特加，永遠立於不敗之地。港府本應做好把關角色，站在民生角度盡量壓縮加幅，但事與願違，自回歸以來至今，只要交通機構提出加價，港府幾乎都是無條件答應。原因無他，在這些高薪厚祿、出入都有公務名車代步的高官心中，壓根兒不認為加價一元幾角有甚麼大不了，他們不會想像得到，這一元幾角對基層來說已是百上加斤。

有巴士乘客直言，現時每月車費已達2,000元，再加肯定吃不消，何況巴士公司的服務質素完全不成正比，脫班有之，班次疏落有之，更不必說涉及巴士的意外層出不窮。今年3月，一輛九巴在呈祥道撞壆，車身傾斜45度，44人受傷；翌月，一輛九巴在觀塘撞倒一名正在過馬路的老翁，將他捲入車底，送院後不治，巴士司機涉危駕被捕；數日前，一輛接載將軍澳電視城員工的非專利城巴，沿環保大道往工業邨方向行駛時，與一輛貨車發生碰撞，巴士半邊車玻璃粉碎，乘客大驚失色。如此種種，不勝枚舉，何來高官口中「巴士加價有助提升服務質素」？

必須指出，除了巴士加價外，港鐵按「可加可減」機制調整今年票價，同樣得出加價2.35%的結果。更不必說，兩電今年元旦開始飛擒大咬式加價兩成及四成半。每次社會批評公共事業及交通機構「只加不減」賺到盡，高官都是擺出愛莫能助的姿態。前陣子港燈因為低級錯誤引致港島大停電，竟然可按機制獲政府補貼「獎勵」，更是激起社會嘩然。每當坊間要求港府修訂利潤管制協議、引入競爭、扭轉只加不減局面，高官例必推三搪四、毫無作為，情況五十年不變。事實證明，所謂「民有所呼，必有所應」，只是一句漂亮的口號而已。