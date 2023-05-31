功夫茶：網上騙案係咁升　便宜莫貪要學精

香港曾經係「美食之都」、「購物天堂」，亦係「動感之城」，好客也是街知巷聞；之不過，近年假難民猖獗，勾搭黑社會斬人時有所聞，香港儼然變成「國際大刀會」！事實上，涉及黑社會嘅罪行，亦係有升冇減。

呢嗱！至於騙案亦持續上升，去年香港詐騙案件數字嘅升幅顯著，達27,923宗，較前一年上升45%，增加8,674宗，而當中超過七成涉及網上騙案。今年截至2月嘅最新數字亦直線上升，當中投資騙案較去年同期升逾五成，即係話市民中伏嘅機會相當高。

政府成日都重申相關罪行一宗都嫌多，被騙去一蚊都係唔抵。可惜中伏嘅市民何其多，有政黨就網上騙案展開問卷調查，以至派員親身參與各種形式嘅騙局，以深入了解各騙局嘅常見手法，發現有被「防騙視伏器」列為高危嘅「轉數快」戶口，仍被騙徒使用作轉帳，向受害人發放作為「甜頭」嘅報酬，促請金管局改善機制，簡化凍結有問題戶口程序。去年網上騙案升幅持續，主要來自「網上購物騙案」，達8,735宗；求職騙案有近3,000宗；「投資騙案」及「電話騙案」均逾2,800宗，分別錄得四成至1.8倍嘅升幅。

嗱！根據反詐騙協調中心公布嘅數據，投資騙案共有235宗，較去年同期152宗大增55%；今年2月投資騙案涉及嘅金額達1.48億元，較去年同期嘅8,132萬元大增82%。根據今年5月15日執法部門公布嘅數字，今年首季嘅詐騙案與去年同期相比大幅上升超過3,500宗，至8,886宗，上升大約65%，佔整體罪案數字超過四成。

要撥亂反正，港府必須以雷霆萬鈞之勢，執正來做！事實上，全港700多萬市民，只要有手機，恐怕都會收到疑似騙徒來電，詐騙集團可謂有恃無恐，令人髮指！有議員建議當局成立專門隊伍研究個案，找出高危群體以針對宣傳。由於詐騙伎倆層出不窮，執法部門嘅宣傳策略亦應不斷更新，清楚揭露謊言背後嘅陷阱，提醒市民便宜莫貪，同時要學精，多打電話求真，咁就可以減少損失。試問天下邊有咁大隻蛤乸隨街跳吖！

有政黨於今年4月22日至5月5日，以網上問卷及街頭問卷方式合共訪問咗667名市民，結果顯示有超過一半受訪者認為政府協助市民提防電話騙案措施不足，亦不知道部門設立「防騙易18222」熱線嘅用途，七成受訪者更加不知道「防騙視伏器」如何使用。講到尾，就係宣傳不足，而打擊跨境詐騙亦嫌未夠積極！要言之，市民自求多福，切記「貪字得個貧」，倒不如安分守己，一切有「甜頭電話」當佢透明，咁就英明神武喇！