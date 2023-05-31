美國和歐洲實際上是一直反對中國介入解決「烏克蘭危機」，對俄烏戰爭「勸和促談」。在李輝特使抵達歐洲諸國商討這個問題前，他們就做了「攻守聯盟」，向北京表達他們的反對態度，為的是讓李輝空手而回。

他們的論調，一是中俄關係密切，他們不相信中方有能力在談判中擔當「誠實」的調停人角色；二是他們聲稱警惕中國試圖把歐洲和美國從俄烏戰爭中「分化」出來；三是歐洲不會撤回對烏克蘭的支持；四是中國必須向俄羅斯繼續施壓阻止其使用核武；五是中國不得向俄羅斯提供軍事援助，並譴責俄羅斯的侵略行動；六是中國應該「支持國際社會的努力」，讓俄羅斯確保歐洲最大核電廠、被俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電廠安全。

美國、歐洲和烏克蘭都對俄烏之戰持強硬態度，因為都不肯停火和談，都認為現在不具備談判條件，都認為他們做了充分準備有很大機會打勝仗，屆時再談，方可拿到更多籌碼，壓倒對方。因此從目前態勢來看，美國、歐洲和烏克蘭最想打一場大反攻，然而又「雷聲大、雨點小」，大反攻喊得很響，但只有一些小規模的軍事行動。

這緣故有二：一是美國、歐洲應承援烏克蘭的那些「厲害武器」大多還沒到位，相關軍事人員的訓練也不到位，現在大反攻只能得個「講」，不過這個「講」也十分必要，以期震懾老俄，鼓舞士氣，贏得輿論喝采，贏得備戰時間。二是美國、歐洲和烏克蘭對未來的大反攻並無必勝的把握，擔心戰爭升級，以美歐烏目前的內外形勢難以應付持久戰、消耗戰和戰爭擴大化，更害怕的是，屆時若大反攻失敗，局勢更難收拾。若談，只會失去得更多！

俄烏之戰打了一年多，戰場勝敗多有反覆，但俄羅斯始終把握戰略主動，要打要談俄羅斯皆可自如，最起碼已吃到嘴裏的肉不可能吐出來。烏克蘭呢？要怎樣才能把握或打或談呢？這個連美歐也幫不了它，也不知如何是好。