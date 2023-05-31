好的開始，就是成功的一半。國產大飛機C919日前完成商業航班首飛後，正式邁入商業營運階段。對此，外界的評論各走極端，既有高度評價的，也有冷嘲熱諷的。其中一種觀點認為C919不少零部件包括發動機都是從國外進口，國產化率只有60%，因此不能算是國產大飛機。

這顯然是外行話。正如專家指出，一架大飛機擁有500多萬零部件，涉及眾多高端領域，即使是美國波音和歐洲空巴，零部件也不可能全部自產，供應商同樣來自全球各地。何況C919只是剛剛起步，能達到60%國產化率已經很不容易，隨着各項技術和相關配套逐漸完善，國產化率自會不斷提高。

日本也曾經立項研製大飛機，希望藉此拉動一系列高新技術產業，為日本經濟尋找新的發展動力，惟經過10幾年嘗試，花費無數人力物力財力，最後還是以失敗告終。可見製造大飛機絕不是拼積木這麼簡單，否則世界上不會只有波音和空巴兩大飛機公司。所以說，中國人既不能盲目自大，也不必妄自菲薄，起碼中國能力比日本強多了。正如高鐵項目一樣，中國起步遠遠落後於日本，如今已後來居上，成為世界一流品牌。當初不是也有人嘲笑中國高鐵是外國技術嗎？

長期以來，全球商業飛機市場一直是波音和空巴雙頭壟斷的局面，C919橫空出世，也許短期內仍無法形成競爭力，但作為從無到有的歷史性突破，意義非凡，目前沒有競爭力，不表示永遠沒有競爭力。「只要有了開始，中國就一定能趕上，甚至超越。」這不是吹牛，而是經過無數事實證明。畢竟中國有舉國體制的優勢，只要下定決心，外國人做得到的事，中國人也一定能做到。今天美國千方百計限制晶片輸華，企圖卡脖子阻止中國發展，終有一天會發覺自己的行為是多麼愚蠢。

中國為甚麼要花這麼大力氣研製大飛機？除了彰顯綜合實力，主要還是為了掌握自己命運，不想再受人控制仰人鼻息。據估計，未來20年全球新客機需求將達到4萬多架，單是中國就需要近萬架，成為全球最大的單一航空市場。面對這個大蛋糕，誰不想分享？歐美國家基於政治歧視和貿易保護主義，當然不會輕易批准C919進入他們的市場，但沒有關係，中國本身需求足夠大，只要經營好自己的市場，C919就不必擔心沒有訂單。