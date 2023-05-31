日本內閣官房宣布，首相岸田文雄長子岸田翔太郎辭去首相秘書官一職。事緣翔太郎被揭發去年在首相官邸舉辦年尾聚餐，與多名親友疑似模仿政府組閣後站在樓梯上拍照，部分人更在記者會講台上「打卡」，被轟公私不分；連帶翔太郎早前陪同父親出訪歐美，被揭乘坐公務車外出購物亦被炒熱。翔太郎丟官意味着岸田文雄欲培育長子當接班人的計劃暫時失靈，這才是岸田文雄的最痛。

以迄今所流出的照片來看，翔太郎至少比芬蘭女總理馬林去年招呼男女友人到總理官邸聚會，有人竟拍下親吻、露胸照片並上載到網絡，來得「小兒科」。此所以岸田政府在事件爆出初期，一度擬歎慢板處理，這不是在野立憲民主黨所批評的「反應過慢」，而是反映有人認為此事需要時間冷卻，根本罪不至令翔太郎人頭落地。惟最新民調顯示，岸田內閣支持度較上月減少5個百分點，錄得近5個月以來的首次下跌，這豈非說幾張照片便讓岸田文雄4月遭自製炸彈疑犯襲擊，令民望急飆逾10個百分點，廢了近一半武功？因此岸田文雄最終還是採取「父離子」方式，批評翔太郎行為不當，以免風波進一步鬧大，這是棄車保帥的政治操作。

岸田文雄對翔太郎肯定是寄予厚望的，早在去年10月，傳出任命翔太郎出任首相秘書官時，日本民眾已經狠批這是有人借機培養兒子從政的「腐敗世襲制」，但岸田文雄一於少理，一來因為日本政治早在戰後已是掌控在少數的政治世家手中，「政二代」甚至「政三代」不計其數；何況有關方面還搬出翔太郎自2020年3月起已為父親擔任秘書工作，出任首相秘書官是「適才適所」。翔太郎低估政敵的嗜血習性，如今暫時退下火線乃政治需要，岸田文雄肯定會安排他捲土重來。