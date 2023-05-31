對中鷹派的共和黨籍參議員格雷厄姆在基輔與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。格雷厄姆表示，美國總統拜登除了已承諾的軍援，還應該送更多武器給烏克蘭。

這位老兄愛說甚麼，本來由他去說，但相隔萬里之外，他居然也可以扯到台灣：「在支援烏克蘭方面不能退縮，因為若我們退讓了，下一個就是台灣。」他甚至強調：「要保護台灣和世界秩序的最好方式，就是讓普京輸。」

我不知道澤連斯基當下聽到時作何感想？因為在俄烏開戰前，烏克蘭是絕對親中而對台灣非常不友善，台灣在烏克蘭連個辦事處都沒有，要申請相關旅遊商務事宜，還得遠從莫斯科想辦法。直白的說，在戰前烏克蘭根本毫不關心台灣的死活，現在你拿台灣的安危和烏克蘭連在一起，真的是比扯鈴還扯。烏克蘭今天陷入戰火困境，入侵的俄羅斯要負最大責任，但當初不斷給予烏克蘭能加入北約與歐盟希望的美國，難道就沒有責任嗎？可等到真正開戰，美國卻以會引發第三次世界大戰為由，拒絕派兵，只提供經濟與軍事物資援助，這不明擺着以烏當餌，誘使普京這條大魚上釣嗎？

現實是美國想挫折普京，最好讓俄羅斯內部推翻普京政權，可若是外部力量造成俄羅斯慘敗，誰都不能保證普京是否會動用核武！一旦核武這個禁忌被啟動，整個地球的人類都逃不過厄運，到時世界秩序根本不復存在，台灣又焉能幸免？

任何一個稍有常識的人，都知道俄烏最後必須以和談解決，普京若真的大敗虧輸，台灣與世界只有更加悽慘。而美國在西邊用烏克蘭拖垮俄羅斯與歐盟，又想在東邊用台灣拖垮中國大陸，這種陽謀如此明顯，只有傻瓜才會跟着上車。