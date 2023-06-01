正論：全民監察禁虐兒　強制舉報莫遲疑

香港自詡文明城市，但天理不容的虐兒慘劇層出不窮。最轟動要數2018年，5歲女童「臨臨」慘遭生父和繼母殘暴虐待致死，幼稚園校長和教師明知「臨臨」滿身傷痕卻詐作不見，連小女孩最後一個求生機會也剝奪。事件激起社會嘩然，同時觸發港府認真思考設立強制舉報機制。事隔多年，有關機制的細節終於出爐。

港府即將向立法會提交相關的條例草案。新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列為「強制舉報者」，他們在工作期間如合理懷疑18歲以下兒童「已遭受並仍遭受嚴重傷害」或「正面對遭受嚴重傷害的實際風險」，必須盡快舉報，有關行為包括藉暴力手段使兒童受到身體損傷；強迫或誘使兒童參與任何涉及性的作為等。若強制舉報者未有履行責任，將面臨最高3個月監禁及罰款50,000元；新機制亦設有保障條文，任何人不得故意阻止或阻礙「強制舉報者」舉報，「強制舉報者」亦不會僅因作出舉報而招致民事或刑事法律責任。

這23類人士皆為經常有機會接觸受虐兒童的專業人士，過去不少虐兒個案，也都是由醫生、社工主動揭發，即使他們被明文納入機制之內，相信亦不會引來太大爭議。然而，反彈最大的莫過於教師，有教師團體及校長表示，舉報者難以判斷虐兒的嚴重程度，擔心會否誤判，亦有機會引致混亂。

未開始先否定，身為飽讀詩書並擁有專業資格的教師，也是每天接觸學生最多的職業，居然最怕挺身而出作出舉報，委實令人汗顏。很明顯，專業教師不是沒有判斷能力，更大的考量，可能是學校一旦涉及虐兒醜聞會影響校譽，學校也要抽出人手和時間應對，覺得麻煩、多一事不如少一事才是最大原因。但別忘記，「臨臨」之死就是一個極大教訓。想當日，其班主任以至校長均知道她遍體鱗傷，甚至已拍下照片，卻沒有人願意報警揭發。汝不殺伯仁，伯仁因汝而死，難道這樣的悲劇還要重複下去？難道這就是教育界人士的初心？

當然，港府施政的老毛病往往就是理想很豐滿，現實很骨感。立法原意是好的，法律條文也是好的，但執行起來往往事與願違，錯漏百出。有關注團體就指出，政府必須建立舉報後續處理方式，不然只會停留個案的階段；此外，專職執法人員、保護家庭及兒童服務課的人手、增加兒童住宿照顧服務的宿位、加強輔導支援服務等，也是非常必須。例如，目前全港只有277個提供給受虐兒童的緊急宿位，但單是2021年，當局就接獲2,700宗申請個案，全年只有430人獲安排入住，顯示緊急宿位供不應求。要是港府空有法律條文卻沒有實際配套配合，必會淪為關注團體所說的「停留在個案階段」不了了之。

本港虐兒個案年年上升，去年便達到1,439宗，施虐者大部分為父母，拯救孩子刻不容緩。但說到底，強制舉報始終只是亡羊補牢，要從根本上減少虐兒，大前提還須從教育入手，港府亦須加強對基層家庭的支援。