世界視線：埃爾多安得連任　土耳其堅持中立

土耳其大選結果出爐，總統埃爾多安連任成功，執政黨在國會有多數議席，政權保持穩定不變，但對中東東歐的政局卻有深遠影響。

埃爾多安執政20年，代表着土耳其的建制，國內支持力量鞏固，因而有力推行進取的外交。土耳其為北約成員國之一，正在申請加入歐盟。雖然土耳其地理位處歐亞交界，過往仍以加入歐盟為目標，但在2016年7月發生軍事政變，企圖謀殺時任總統埃爾多安失敗，主因是普京通知埃爾多安，逃避行刺陰謀。

背後推動政變的居倫運動，與美國關係密切，政變失敗後，主腦獲美國政治庇護，土耳其懷疑是美國策動，在外交政策上更趨向於與美國北約保持距離，拉近與俄羅斯的關係，包括作為首個購入俄羅斯S400防空系統的北約國家。土耳其採取政治中立，在俄美之間爭取平衡，例如在烏克蘭戰爭中，一方面譴責俄侵略，一方面反對制裁俄，同時保持與俄烏友好，意圖扮演斡旋角色。

埃爾多安在2019年8月提出的「新的亞洲」倡議，已從歐洲轉向亞洲，謀求與亞洲合作，並向中國極力推銷中歐通道的中部走廊，以土耳其為歐亞的物流與能源中樞，土耳其已不再跟從美國與歐盟。因此，美國在土耳其政變失敗後，於今年的大選組織反對黨挑戰埃爾多安，主張親美和西方的政治文化價值，要求盡快加入歐盟，改變埃爾多安主導的親亞洲路線。西方媒體乃至歐美政府元首都齊心替反對派助選，可惜土耳其民意還是支持埃爾多安和他所代表的政策。

土耳其在大選之後，相信政治中立的外交戰略不會改，但難免多傾向俄羅斯，以及與中國增加合作。

近年土耳其爭取成為地區的強國，介入北非、中東以至中亞的政治，都為擴大自身的政治影響力。例如介入阿塞拜疆與亞美尼亞的領土糾紛和利比亞的內戰。在伊朗與沙特阿拉伯和解之後，土耳其也會與沙特和伊朗和解，合力解決中東和南高加索的政治糾紛，而不是跟從美國製造動亂。伊沙土三方合作在俄羅斯與中國的加持下，中東有望穩定，以色列亦未必可以逞強。敍利亞有近百萬人在土耳其出生和學習土耳其語，這將會是土耳其向中東擴展影響的未來力量。

埃爾多安連任，美國沒法顛覆，美國西方在中東影響力將大減。

研究所所長 陳文鴻