中國與西方之爭已屬戰爭，只是不是熱戰，而是全方位競爭，差不多在熱戰以外所有領域都有所競爭。

主因是西方執着的是它所標榜的價值觀、生活方式，並且以之推行全球，要求各國依從。因此，即使競爭的目的是為了利益，情況一如中世紀歐洲的天主教教會，用天主教的教義要求所有人遵從，實際背後卻是教會、王室、貴族與商人的利益。價值觀乃至教義所規定的生活方式，由教會制訂和更變，讓所有西方民眾執行與遵行，並演變成他們的信仰，充當他們推崇的西方文化，強加於別國。

在今天，西方寡頭金融資本集團與其他既得利益結合，便假由媒體教育機構承繼教會的價值觀，用西方文化文明的掩飾，推翻改變其他國家所有非他們制訂的標準與制度。既使西方民眾仗着西方文化文明凌駕於其他國家的人民與社會，也使西方霸權國家如美國可以用西方文化文明的理由顛覆非西方的國家，滅絕它們的文化文明，建立西方文化文明政教社合一的統一體制。中國與美國當前之爭，便同樣是美國以西方文化文明的價值觀、生活方式為藉口，顛覆中國整個政經社會體制，使之成為美國與西方的新型的殖民地，利益任其宰割。

美國既以西方文化文明價值觀與生活方式來顛覆中國，中國便不可單單只在貿易、外交，以至軍事與之對抗，而應同樣採全方位，從文化文明、價值觀與生活方式確立中國的體制與基礎。不能用貿易戰、外交戰及熱戰與之鬥爭，卻在價值觀、生活方式方面以美國宣揚的作為基礎，在文化文明社會各個領域實行美國化。若是這樣，中國與美國之爭，便變成中國美國化之後不同利益集團之爭。中國一早便在根本之處輸掉了。

即使中國政府成功打退美國政府的政經和軍事的攻擊，中國政府及社會卻已變成美國社會，不是滅種滅國，而是把中華文明的根本全然毀掉，中國變成美國文化文明的殖民地。

美國西方宣揚的國際政治、主權政治或所謂民主人權自由都不是普世價值，表裏不一，實際的作用是建立美國西方少數寡頭集團的霸權主義世界。中國已明白清楚地反對，但美國文化文明的糖衣毒藥，還在風靡中國，主宰中國社會文化的演變。中國需要文化開戰，抵抗美國西方的文化侵略。