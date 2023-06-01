當公民黨終於油盡燈枯宣告清盤之際，早就逃之夭夭的前公民黨立法會議員郭榮鏗，則繼續在英美卯足勁討好洋人、抹黑中國。郭榮鏗日前現身英國國會，宣布成立名為「中國戰略風險研究所」的新智庫，聲稱國際社會要正確理解中國並作出應對，冀智庫能發揮影響力云云。

一句到尾，所謂智庫又是收了洋人錢的反中把戲。消息指，郭榮鏗計劃長期向所有反華政客及組織，提供中國發展將危害西方國家的研究及分析，密謀全方位唱衰中國搵真銀，而該組織的幕後黑手，正是總部位於倫敦的反華組織「香港監察」。

走得快好世界，郭榮鏗因為比黨友走先一步，逃過《港區國安法》的制裁，便自以為得計，去了外國依然不肯低調過活，一味對洋人搖頭擺尾。當然，這一點也不奇怪，皆因這些「藍血貴族」在香港人模人樣，也不過是洋人的走狗而已，到了洋人地頭，再也無法裝出「人上人」的模樣，不千方百計討好主子，可能連生計也有問題。

東升西降，中國發展當然損害美國利益，衝擊其霸主地位，這也是洋人養着一幫郭榮鏗之流、以華反華的最大原因。但中國發展是否全然損害西方利益？看英國《泰晤士報》引述英國政府內部消息便一清二楚。報道稱，英國政府批評，美國以遏華為目的部分政策將造成英國極大經濟損失，首相辛偉誠下周訪美，將同拜登商討降低對英國的影響。

無獨有偶，澳洲傳媒亦指出，美國在科技領域對中國實施種種限制，直接影響當地大學和中國學者的合作，對科研發展造成負面影響。法國總統馬克龍，甚至以引入中國電池廠到法國投資和設廠為政績。郭榮鏗還在顛倒黑白、為反而反，實在可憐可悲可笑。