俄烏戰爭持續超過一年，絲毫沒有緩和迹象，反而愈演愈烈。俄軍日前再向烏克蘭首都基輔發動空襲，與此前的襲擊相比，今次發射了至少11枚導彈，已算得上是「大規模」，而且是在日間發動，情況罕見。歐美傳媒無不為之驚呼，烏軍發言人更認為，這或意味着俄軍今後會改變策略，加劇烏克蘭民眾的緊張心理。

單從數量而言，11枚導彈看似不多，但假如全部擊中，隨時可對烏軍造成毀滅性打擊。須知道，現代的戰爭為了追求效率，也為避免傷及無辜平民，惹來國際間的鞭撻，正規軍隊已甚少採用地氈式轟炸等手段，甚至連集束彈等武器也受國際公約的約束（惟俄羅斯等國未有簽署），更多的是採用精準打擊作為進攻手段。主要打擊目標，多是軍事、通訊、能源等關鍵設施，務求消滅敵方的有生力量、中斷補給、削弱敵軍戰力。然而，這些戰爭中的「克制」並非必然。尤其當戰況拉鋸，交戰雙方容易喪失理性，為了盡快結束戰爭，手段只會愈來愈瘋狂，這正是外界憂慮俄軍使用核武的主因。

在開戰之初，俄軍大可以執行「斬首戰」，以突襲、暗殺等手段，摧毀烏克蘭政府，癱瘓烏軍的指揮中樞。不過，莫斯科明顯只為逼基輔就範，而非為消滅或吞併整個烏克蘭，因此一直未對基輔痛下殺手。然而，歐美率先表現出不克制，軍援愈來愈先進，看似要跟普京死磕到底，不斷挑戰俄羅斯底線，莫斯科自然不再留手。

當外界還以為俄軍除核武以外，已無其他有效手段的時候，俄軍忽然在光天化日之下，加大對基輔的轟炸，實則是一種威嚇手段。不是為了加劇民眾緊張心理，而是為了警告歐美，倘若把俄羅斯逼急，俄軍大可採取最原始手段，把基輔炸平。