功夫茶：人口老化生育低　政府無能等絕種

「人生要美好，養兒育女不可少。」各位，鼓勵生育嘅標語真係用心良苦。內地執行數十年一孩政策，依家發現人口急劇下降，各省市村無不鼓勵民眾生育，不久前網絡熱傳內地某村莊驚人標語：「一人拒絕多生，全村人工授精」，誇張到令人失笑，這與多年前計劃生育期間嘅「一人超生，全村結紮」，對比何其強烈！

話說回來，2021年中國人大通過關於修改人口與計劃生育嘅決定，經習近平簽署主席令，三孩生育政策立即開始正式執行。修改後嘅人口與計劃生育法，一對夫妻可以生育三個子女，國家將喺財政、稅收、保險、教育、住房、就業等方面給予支持，減輕家庭生育、養育、教育負擔。功夫茶不厭其煩指出，內地為鼓勵生育，都真係做咗好多務實措施，希望多生育提升人口勞動力，追番人口紅利。

好嘞！講番香港。生育率下降，老齡化問題加劇，少子化係全球大部分國家面對嘅共同現象，亞洲地區尤為嚴峻。日本曾經發出警告：如果日本出生率急跌情況未能扭轉，日本將會「滅國」！根據統計，喺227個地區或國家中，過半數地區生育率低於2.1，即未能達致正常更替水平。生育率排名倒數前5位全部位於亞洲，分別為台灣、南韓、新加坡、香港及澳門；中國則位居第211位。呢嗱！本港生育率低，加上人口老化問題日趨嚴峻，有政黨尋日公布香港女性生育意願調查結果，發現有約兩成半受訪者表示未考慮生育，原因包括經濟及教育壓力、想享受自由生活等；另有逾八成受訪者認為，政府鼓勵生育嘅措施不足。有議員建議港府設立新生嬰兒津貼、增設兒童醫療券等，提高出生率。喂！呢啲都係基本嘢，仲要人提？

有政黨喺今年4月至5月期間，以網上問卷形式訪問471名18歲以上女性，了解佢哋嘅生育意願及唔想生育原因，結果顯示，有近25%受訪者不考慮或未知會否生育，當中逾三成嘅教育程度為大專或大學以上，有近兩成半嘅家庭總收入達40,000元或以上，反映高學歷及高收入人士不考慮生育嘅現象愈趨普遍。該政黨發言人表示，有超過八成受訪者認為港府嘅鼓勵生育措施不足，期望增加託兒及幼兒照顧服務，以及鼓勵公司推行家庭友善政策等。講真，呢啲都係好基本嘅要求，可惜政府對於鼓勵生育，幾乎冇乜政策！你睇日本政府，有所謂「3支柱挽救生育率」，講到尾，又係大灑銀彈政策，目前政府為每一個孩子每月提供一萬至1.5萬日圓不等嘅補貼，直至15歲為止。新加坡鼓勵生育，從第3胎開始，現金獎由目前一萬坡元升至1.3萬坡元。要言之，各國都出盡法寶期望提升出生率，反觀港府則翹埋雙手等天降寶寶，政府無能唔通香港真係等絕種！