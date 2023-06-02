強美元是美國經濟的主要戰略。

美元強，外來資金便流進美國體系，支撐負債經濟的運作，保持美國經濟的穩定與增長。美元強，進口成本減低，抑壓通脹。美國的國際收支依靠的是外來資金流入，不是出口賺匯，故此增進口遏出口，對美國經濟的運作有利無害。

美元強的方法是在美元量化寬鬆擴張後，當其他國家因美元匯率低而積累大量美元債務時，把美元利率提升，打擊依賴美元供應的其他國家的經濟，引發當地金融危機，與利率差別因素一起驅趕當地資金逃離本國，往美國和美元資產來減險。

美國把美元利率提升，增添了美國國債的擴張力度，也增加了美國還債的本利成本。一方面，美國可以把國債規模的限額放寬，還用濫發國債來應對負債增加的成本負擔，美國暫無債務違約的危機。另一方面，大力吸納外來資金來填補國內資金缺口，也減少擴大貨幣供應引致的通脹壓力。國債帶動的美元利率上升，因利差因素，資金流入美國，數量大的話，可減低美元利率進一步上升壓力。但在利率回降之時，吸納海外資金的動力，便由利率差別轉而為戰爭避險因素。

美國堅持進行烏克蘭戰爭，並縱容其惡化，不僅烏軍要發動反攻，更重要的是偷襲莫斯科，誘發俄羅斯動員戰術核武器至俄烏邊界和白羅斯，製造出核爆發的危機風險，借助避險因素，把歐洲包括俄羅斯等的資金驅趕出外避險。與此同時，美國亦在台海、東海、南海製造軍事脅迫之勢，誘使中國對之強硬反制，加以輿論煽動，台海之戰似一觸即發，因而使台灣、香港、日本、南韓、東亞，以至中國內地的資金外逃避險。

這兩場東西軍事衝突的危機，或許只是劍拔弩張，雙方都不願擦槍走火，可緊張形勢亦足以把歐亞資金主要地驅趕往美國，作為美國債務經濟轉危為安的關鍵填補力量。屆時，甚至可如美國硅谷銀行的例子，銀行破產把外國來的存款一下子全部充公，用作補貼美國金融的缺口。

美國的霸權主義是軍事政治為表，經濟利益為裏，戰爭與戰爭威脅在美國寡頭金融資本來說，是操縱全球市場的工具，也是美國國防工業賺取暴利之途。中國及其他國家似乎還看不清，變成隨美國指揮起舞。甚麼時候中國及其他國家可以聯合起來，在金融戰線進行抗爭？