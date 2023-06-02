中方拒絕中美防長在新加坡會面後，美方老羞成怒，其印太司令部隨即公布一段視頻，聲稱美軍一架RC135V電子偵察機日前在中國南海「國際空域」飛行，解放軍殲16戰機攔截時作出「不必要的挑釁舉動」，並以機尾亂流干擾。這正是老美一貫的惡人先告狀，你大老遠跑到人家門口偷窺，不管有沒有闖入屋內都屬於惡性挑釁，還倒打一耙抗議被屋主驅趕，真是豈有此理！強盜也不至於如此蠻橫。

美國本想藉這段視頻炒作南海議題，渲染「中國威脅論」，為香格里拉會議提供彈藥，結果弄巧成拙，反而暴露自己蠻橫霸道。美軍偵察機在哪裏被驅趕？最近時距離廣東海岸只有約50公里，幾乎是貼着中國海岸線飛行，這豈止是偷窺，簡直是赤裸裸的挑釁，任何主權國家都不可能置之不理，解放軍出動戰機驅離，完全合情合理合法。正如軍事專家指出，解放軍戰機切入美軍偵察機前方，讓對方嘗嘗尾流湍流的滋味，已算是比較輕微的警告動作，如果美國軍機繼續危害中國國家安全，相信解放軍必會採取其他行動。

對付這種偷窺狂，就是要令其感到不安全，感到害怕。老美還要裝作受害者，對事件表示憂慮，擔心造成誤判云云，可謂虛偽至極。既然擔心誤判，為何還要頻頻上門挑釁？如果別國軍機抵近美國海岸線偵察，老美會有甚麼反應？過去中美軍事實力差距較大，面對美軍肆意挑釁，解放軍往往不能有效反制。但此一時彼一時，隨着中國軍力大幅提升，雙方距離迅速拉近，美軍再也不可能自出自入。

早前有外媒報道，2021年1月一架美軍反潛巡邏機在中國東沙群島上空，惡意針對相關海域的一艘中國核潛艇，並投下多個聲納浮標，企圖鎖定核潛艇，解放軍迅速派出一架殲16D戰機予以驅逐並反制，迫使美軍反潛巡邏機匆匆逃走，慌亂之下不得不啟動聲納浮標的自毀機制。這反映了一個事實，中國已經建立一套完整而有效的反偵察體系，足以反制美軍的騷擾和挑釁。尤其是電子戰能力，中國進步神速，大有後來居上之勢，如果美軍再不知收斂，遲早吃不了兜着走。

前年美軍一艘號稱最先進的核潛艇在南海海底撞山，去年一架F35C隱形戰機在南海降落航空母艦時墮海，這些都是意外嗎？美軍自己心裏有數，類似意外還會陸續有來。