子平命理按出生日的天干，將人劃分為甲、乙、丙、丁……共10類，據說天干屬性不同，人的性格亦不同，譬如甲，五行屬木，猶如參天之樹，但凡是日生人，個性大多梗直而倔強，寧可站着死，不肯坐着生。

這種說法是耶非耶，不敢一言以斷，但筆者剛巧是生於甲日，靜言思之，自覺也是「硬頸」之人。回想起反修例風波期間，示威者到我上課的地點搗亂，3次將我推倒在地，要我就反黑暴的言論道歉。在下皆斷然拒絕，跌倒了便爬起來，他們再推，我再站起，沒做錯的事情要道歉，那可沒門！

不過，今天不是談個人的命理與個性，要講的是中華人民共和國。我國成立於1949年10月1日，當天也是甲日，假如出生日子可以反映一個人的個性，說不定國家以至政府成立的日子，也可以看出其性格特質。未知是否巧合，咱們的中央政府也是硬骨頭，即使再窮再艱難的日子，都不曾向對手屈膝。今日美西方國家實行霸凌主義，妄圖逼北京就範，哈哈！我勸一眾西方領袖，最好先請人算算中華人民共和國的八字，了解中國領導層的個性，否則胡亂推動反華政策，只會碰得焦頭爛額。

北京政府素來吃軟不吃硬，本欄早已說過，中國人可能比俄羅斯人骨頭更硬。俄美關係勢成水火，但是兩國的軍事熱線一直暢通，美軍高層致電俄方，莫斯科不敢怠慢。中方卻不然，眼看華盛頓沒誠意，便索性將兩軍的溝通熱線掛起，五角大樓來電，咱們也不一定搭理。跟中國領導層打交道，你愈是硬來，愈容易碰釘子，那該用甚麼方法才行？甲木的軟肋，是最怕別人客氣、有禮，西方國家想進一步敲開中國大門，就得先從禮數講起。