從大陸網站到台灣評論，最近盛傳有一份美國蘭德公司的報告，當中提出所謂「南北絞殺」的構想，假設解放軍一旦侵台，美日韓便將聯手轟炸大陸，全面癱瘓中國的工業生產與軍事準備能力。

據說，屆時駐紮在亞太地區的美軍和日本自衞隊、南韓軍隊將出動1,500架戰機，對儲存在中國北部和東北部地區的原油生產設施展開轟炸，癱瘓中國北方的工業重鎮。該報告也建議對中國南方城市的鐵路、高架橋、工業基地等設施進行轟炸，讓南方工業陷入混亂。換言之，蘭德公司建議美國在台海爆發戰爭時，以就算爆發核戰也在所不惜的決心，率領盟國全面與中國開戰。但這是真的嗎？

首先，蘭德公司的網站並未出現這份報告，除了台灣，世界各大主流媒體也沒有報道。更奇怪的是，這份報告與蘭德公司過去的觀點截然不同，蘭德之前曾經做過幾次模擬兵推，顯示即使美軍只是馳援台灣，都將遭受慘重傷亡，航母戰鬥群甚至無法靠近台灣。而蘭德也多次警告，如果美軍不加強建軍腳步，最快在2025年就會擋不住解放軍對台灣的攻勢。連在台海交戰都倍感吃力，要說能全面性地對中國內陸展開攻擊，豈非全然矛盾？所以，這顯然又是一則謠言，但散播謠言的目的是甚麼呢？

在大陸網站這邊，討論這則謠言在於凸顯美國的好戰與無知，加強大陸民眾同仇敵愾的決心。而到了台灣這裏呢，目的當然轉換為強調美國爸爸為了保護台灣不惜一切，日本大哥哥與南韓歐巴也都會為了台灣跟大陸決一死戰。如此一來，台灣自然高枕無憂，繼續把票投給可能引發戰爭的民進黨可也。一則謠言各取所需，某種層面上來說，兩岸還真是一家親啊！